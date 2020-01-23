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توجيه ورسائل واحترازات.. استقبال ناجح من "تعليم الشرقية" لطلابه "صور"

1330 مدرسة فتحت أبوابها لـ300 ألف طفل.. و"الباحص": هدفنا البيئة الآمنة

عاد 300 ألف طالب وطالبة من مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية، في١٣٣٠ مدرسة بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم، تطبيقًا لقرار وزارتي التعليم والصحة استئناف الدراسة حضوريًّا؛ نتيجة لنجاح عملية تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية".

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص لـ"سبق"، أن الإدارة هيأت المرافق المدرسية وبيئات التعلم للطلاب والطالبات، بتجهيز الفصول الدراسية بالملصقات الإرشادية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، واتباع التعليمات المطلوبة، ونفذت أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، مع تأمين الأدوات الخاصة المتعلقة بالجانب الوقائي، من أجل العودة الآمنة للطلاب والطالبات، وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة والحفاظ على سلامة الطلاب وسلامة أسرهم ومجتمعهم؛ من خلال تطبيق الإجراءات الصحية، وتفعيل النماذج التشغيلية داخل المدارس، إضافة إلى تقديم كل الخدمات التربوية والتعليمية لتلقي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.

وأشار إلى أن إدارة الإعلام والاتصال نفّذت خطة إعلامية عبر منصاتها الرسمية ببث عدد من الرسائل التربوية والمجتمعية؛ مؤكدةً أن قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلب أسري وتربوي يعكس حقيقة المسؤولية التضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، ودورهم الحيوي في إنجاح فترة الدراسة عبر المنصة الافتراضية واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

فيما ستنفذ أقسام التوجيه والإرشاد في مكاتب التعليم، برامج تربوية نفسية واجتماعية، تركز على التهيئة النفسية وتكيف الطالب مع البيئة المدرسية.

من جانب آخر، وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، ميدانيًّا على سير العمليات التعليمية في مدارس المنطقة الشرقية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في عدة مدارس، صباح اليوم.

وتابع "العتيبي"، تنفيذ برامج التهيئة النفسية والإرشادية لنحو 300 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ وفقًا للأدلة التشغيلية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجّه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم في كل المحافظات، بمتابعة انتظام الدارسة حضوريًّا منذ يومها الأول في تلك المراحل، وتطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجيه ورسائل واحترازات.. استقبال ناجح من "تعليم الشرقية" لطلابه "صور"
سبق

عاد 300 ألف طالب وطالبة من مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية، في١٣٣٠ مدرسة بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم، تطبيقًا لقرار وزارتي التعليم والصحة استئناف الدراسة حضوريًّا؛ نتيجة لنجاح عملية تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية".

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص لـ"سبق"، أن الإدارة هيأت المرافق المدرسية وبيئات التعلم للطلاب والطالبات، بتجهيز الفصول الدراسية بالملصقات الإرشادية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، واتباع التعليمات المطلوبة، ونفذت أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، مع تأمين الأدوات الخاصة المتعلقة بالجانب الوقائي، من أجل العودة الآمنة للطلاب والطالبات، وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة والحفاظ على سلامة الطلاب وسلامة أسرهم ومجتمعهم؛ من خلال تطبيق الإجراءات الصحية، وتفعيل النماذج التشغيلية داخل المدارس، إضافة إلى تقديم كل الخدمات التربوية والتعليمية لتلقي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.

وأشار إلى أن إدارة الإعلام والاتصال نفّذت خطة إعلامية عبر منصاتها الرسمية ببث عدد من الرسائل التربوية والمجتمعية؛ مؤكدةً أن قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلب أسري وتربوي يعكس حقيقة المسؤولية التضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، ودورهم الحيوي في إنجاح فترة الدراسة عبر المنصة الافتراضية واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

فيما ستنفذ أقسام التوجيه والإرشاد في مكاتب التعليم، برامج تربوية نفسية واجتماعية، تركز على التهيئة النفسية وتكيف الطالب مع البيئة المدرسية.

من جانب آخر، وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، ميدانيًّا على سير العمليات التعليمية في مدارس المنطقة الشرقية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في عدة مدارس، صباح اليوم.

وتابع "العتيبي"، تنفيذ برامج التهيئة النفسية والإرشادية لنحو 300 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ وفقًا للأدلة التشغيلية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجّه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم في كل المحافظات، بمتابعة انتظام الدارسة حضوريًّا منذ يومها الأول في تلك المراحل، وتطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:17 PM

توجيه ورسائل واحترازات.. استقبال ناجح من "تعليم الشرقية" لطلابه "صور"

1330 مدرسة فتحت أبوابها لـ300 ألف طفل.. و"الباحص": هدفنا البيئة الآمنة

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عبدالله السالم - الدمام
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عاد 300 ألف طالب وطالبة من مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية، في١٣٣٠ مدرسة بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم، تطبيقًا لقرار وزارتي التعليم والصحة استئناف الدراسة حضوريًّا؛ نتيجة لنجاح عملية تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية".

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص لـ"سبق"، أن الإدارة هيأت المرافق المدرسية وبيئات التعلم للطلاب والطالبات، بتجهيز الفصول الدراسية بالملصقات الإرشادية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، واتباع التعليمات المطلوبة، ونفذت أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، مع تأمين الأدوات الخاصة المتعلقة بالجانب الوقائي، من أجل العودة الآمنة للطلاب والطالبات، وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة والحفاظ على سلامة الطلاب وسلامة أسرهم ومجتمعهم؛ من خلال تطبيق الإجراءات الصحية، وتفعيل النماذج التشغيلية داخل المدارس، إضافة إلى تقديم كل الخدمات التربوية والتعليمية لتلقي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.

وأشار إلى أن إدارة الإعلام والاتصال نفّذت خطة إعلامية عبر منصاتها الرسمية ببث عدد من الرسائل التربوية والمجتمعية؛ مؤكدةً أن قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلب أسري وتربوي يعكس حقيقة المسؤولية التضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، ودورهم الحيوي في إنجاح فترة الدراسة عبر المنصة الافتراضية واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

فيما ستنفذ أقسام التوجيه والإرشاد في مكاتب التعليم، برامج تربوية نفسية واجتماعية، تركز على التهيئة النفسية وتكيف الطالب مع البيئة المدرسية.

من جانب آخر، وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، ميدانيًّا على سير العمليات التعليمية في مدارس المنطقة الشرقية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في عدة مدارس، صباح اليوم.

وتابع "العتيبي"، تنفيذ برامج التهيئة النفسية والإرشادية لنحو 300 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ وفقًا للأدلة التشغيلية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجّه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم في كل المحافظات، بمتابعة انتظام الدارسة حضوريًّا منذ يومها الأول في تلك المراحل، وتطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية".

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