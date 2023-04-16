جاءت في المركز الثاني.. المدينة المنورة تسجل 91 حالة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المسجلة 1029 و32 وفاة و11 شفاء

سجلت المدينة المنورة هذا اليوم 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتحل بالمركز الثاني بعد محافظة جدة، فيما سجلت أيضاً حالة وفاة واحدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1029 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.



كما سجلت محافظة ينبع ثلاث حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 28 حالة، لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.



ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1060 حالة، منها 1017 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.