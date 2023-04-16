النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جاءت في المركز الثاني.. المدينة المنورة تسجل 91 حالة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المسجلة 1029 و32 وفاة و11 شفاء

سجلت المدينة المنورة هذا اليوم 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتحل بالمركز الثاني بعد محافظة جدة، فيما سجلت أيضاً حالة وفاة واحدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1029 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع ثلاث حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 28 حالة، لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1060 حالة، منها 1017 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جاءت في المركز الثاني.. المدينة المنورة تسجل 91 حالة جديدة بكورونا
سبق

سجلت المدينة المنورة هذا اليوم 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتحل بالمركز الثاني بعد محافظة جدة، فيما سجلت أيضاً حالة وفاة واحدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1029 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع ثلاث حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 28 حالة، لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1060 حالة، منها 1017 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:44 PM

جاءت في المركز الثاني.. المدينة المنورة تسجل 91 حالة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المسجلة 1029 و32 وفاة و11 شفاء

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
4,482

سجلت المدينة المنورة هذا اليوم 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتحل بالمركز الثاني بعد محافظة جدة، فيما سجلت أيضاً حالة وفاة واحدة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 1029 حالة منها 32 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع ثلاث حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 28 حالة، لتكون الأولي بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة واحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 1060 حالة، منها 1017 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 32 حالة وفاة و11 حالة شفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة