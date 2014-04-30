أمير الباحة يفتتح مشاريع صحية بمحافظة بلجرشي

بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال

يفتتح أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، يوم غد الاثنين، بفندق سويس إنترناشيونال بمحافظة بلجرشي، عددًا من المشاريع الصحية، بالمحافظة، بمنطقة الباحة.

يأتي ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالباحة، الدكتور عبده حسن الزبيدي، والقيادات الصحية، ومديري الإدارات الحكومية.

وأوضح المدير العام لصحة الباحة، الدكتور عبده بن حسن الزبيدي، أن هذه المشاريع تشمل المدينة السكنية بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي، بتكلفة 90 مليون ريال، ومشروع مركز الكلى ببلجرشي، بتكلفة 19 مليون ريال، بسعة 30 سريرًا، يخدم 120 مريضًا يوميًا من مرضى الغسيل الكلوي عن طريق أربع فترات عمل باليوم.

وقال: حظيت المنطقة بهذه المشاريع لتكون رافدًا هامًا؛ لدعم الخدمة الصحية الآمنة والمتكاملة بها.

وأضاف المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، أن متابعة وحضور أمير المنطقة، استمرارًا لدعمه الكريم، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي تلقته صحة الباحة، من أميرها الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، سواء على مستوى الخدمة الصحية المقدمة أو المشاريع التطويرية للصحة بالمنطقة، إضافة إلى المتابعة والاهتمام من وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة؛ لخدمة صحية متكاملة لأبناء المنطقة.