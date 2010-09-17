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الهلال : "عطيف" يحتاج إلى التدخل الجراحي .. والأشعة تحدد حجم إصابة "البريك"

أعلن نادي الهلال أن الفحوص التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول "عبد الله عطيف" على موضع إصابته في "ميونيخ"، أوضحت حاجته إلى تدخل جراحي في غضروف الركبة الاثنين المقبل.

من جانب آخر يواصل قائد الهلال "سلمان الفرج" برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، فيما لم يشارك "محمد البريك" في التدريبات؛ نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم أثناء مران الفريق أمس، حيث سيجري، الجمعة، أشعة على موضع إصابته؛ وذلك للوقوف على حالته.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال : "عطيف" يحتاج إلى التدخل الجراحي .. والأشعة تحدد حجم إصابة "البريك"
سبق

أعلن نادي الهلال أن الفحوص التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول "عبد الله عطيف" على موضع إصابته في "ميونيخ"، أوضحت حاجته إلى تدخل جراحي في غضروف الركبة الاثنين المقبل.

من جانب آخر يواصل قائد الهلال "سلمان الفرج" برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، فيما لم يشارك "محمد البريك" في التدريبات؛ نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم أثناء مران الفريق أمس، حيث سيجري، الجمعة، أشعة على موضع إصابته؛ وذلك للوقوف على حالته.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:41 PM

الهلال : "عطيف" يحتاج إلى التدخل الجراحي .. والأشعة تحدد حجم إصابة "البريك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال أن الفحوص التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول "عبد الله عطيف" على موضع إصابته في "ميونيخ"، أوضحت حاجته إلى تدخل جراحي في غضروف الركبة الاثنين المقبل.

من جانب آخر يواصل قائد الهلال "سلمان الفرج" برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، فيما لم يشارك "محمد البريك" في التدريبات؛ نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم أثناء مران الفريق أمس، حيث سيجري، الجمعة، أشعة على موضع إصابته؛ وذلك للوقوف على حالته.

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