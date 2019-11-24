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رزافان: وضعت لاعبي الهلال تحت الضغط فحقّقوا الإنجاز.. مبروك للجميع

هذا الإنجاز تحقّق بفضل عمل جماعي كبير

قال رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال، في المؤتمر الصحفي عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا: "كما يعرف الجميع أنه من أجل الفوز بلقب مثل هذه البطولة، فإنك تحتاج لعمل كثير من الناس، وكل من في نادي الهلال بذلوا جهودًا كبيرة من أجل الفوز بلقب هذه البطولة".

وتابع: هذا الإنجاز تحقّق بفضل عمل جماعي كبير، وهذا الإنجاز جاء أيضًا لأن كل السعودية وقفت وراءنا. وبهذه المناسبة أشكر بشكل خاص وعلى وجه التحديد لاعبي فريقي الذين عملوا بقوة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكانوا يقبلون مني وضع ضغط كبير عليهم. كما أشكر جماهيرنا التي ساندتنا دائمًا، وكانت تضغط علينا من أجل الفوز بلقب البطولة الآسيوية.

وأضاف: كنّا واثقين من تحقيق الفوز رغم احترامنا الكبير للفريق المقابل؛ وذلك لأن مباراة الذهاب منحتنا هذه الثقة، وكذلك لأن كل لاعب كان يمتلك إرادة قوية لتحقيق الفوز بعد صبر طويل، وفي اللحظة التي سجلنا فيها هدف التقدم أصبحتُ واثقًا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يجعلنا نفقد اللقب، وهذا الهدف أكد لي فوزنا بلقب البطولة.

وأكد رزافان أنه أمر رائع أن نتواجد في كأس العالم للأندية، ويجب أن نكون خلالها بحالة ممتازة ومثالية؛ لأننا سنواجه فرقًا قوية، لكن الآن نريد أن نستمتع بثلاثة أيام أو أربعة، قبل أن نبدأ من جديد التفكير في كرة القدم.

رزافان مدرب الهلال بطولة دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رزافان: وضعت لاعبي الهلال تحت الضغط فحقّقوا الإنجاز.. مبروك للجميع
سبق

قال رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال، في المؤتمر الصحفي عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا: "كما يعرف الجميع أنه من أجل الفوز بلقب مثل هذه البطولة، فإنك تحتاج لعمل كثير من الناس، وكل من في نادي الهلال بذلوا جهودًا كبيرة من أجل الفوز بلقب هذه البطولة".

وتابع: هذا الإنجاز تحقّق بفضل عمل جماعي كبير، وهذا الإنجاز جاء أيضًا لأن كل السعودية وقفت وراءنا. وبهذه المناسبة أشكر بشكل خاص وعلى وجه التحديد لاعبي فريقي الذين عملوا بقوة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكانوا يقبلون مني وضع ضغط كبير عليهم. كما أشكر جماهيرنا التي ساندتنا دائمًا، وكانت تضغط علينا من أجل الفوز بلقب البطولة الآسيوية.

وأضاف: كنّا واثقين من تحقيق الفوز رغم احترامنا الكبير للفريق المقابل؛ وذلك لأن مباراة الذهاب منحتنا هذه الثقة، وكذلك لأن كل لاعب كان يمتلك إرادة قوية لتحقيق الفوز بعد صبر طويل، وفي اللحظة التي سجلنا فيها هدف التقدم أصبحتُ واثقًا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يجعلنا نفقد اللقب، وهذا الهدف أكد لي فوزنا بلقب البطولة.

وأكد رزافان أنه أمر رائع أن نتواجد في كأس العالم للأندية، ويجب أن نكون خلالها بحالة ممتازة ومثالية؛ لأننا سنواجه فرقًا قوية، لكن الآن نريد أن نستمتع بثلاثة أيام أو أربعة، قبل أن نبدأ من جديد التفكير في كرة القدم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:22 PM

رزافان: وضعت لاعبي الهلال تحت الضغط فحقّقوا الإنجاز.. مبروك للجميع

هذا الإنجاز تحقّق بفضل عمل جماعي كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال، في المؤتمر الصحفي عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا: "كما يعرف الجميع أنه من أجل الفوز بلقب مثل هذه البطولة، فإنك تحتاج لعمل كثير من الناس، وكل من في نادي الهلال بذلوا جهودًا كبيرة من أجل الفوز بلقب هذه البطولة".

وتابع: هذا الإنجاز تحقّق بفضل عمل جماعي كبير، وهذا الإنجاز جاء أيضًا لأن كل السعودية وقفت وراءنا. وبهذه المناسبة أشكر بشكل خاص وعلى وجه التحديد لاعبي فريقي الذين عملوا بقوة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكانوا يقبلون مني وضع ضغط كبير عليهم. كما أشكر جماهيرنا التي ساندتنا دائمًا، وكانت تضغط علينا من أجل الفوز بلقب البطولة الآسيوية.

وأضاف: كنّا واثقين من تحقيق الفوز رغم احترامنا الكبير للفريق المقابل؛ وذلك لأن مباراة الذهاب منحتنا هذه الثقة، وكذلك لأن كل لاعب كان يمتلك إرادة قوية لتحقيق الفوز بعد صبر طويل، وفي اللحظة التي سجلنا فيها هدف التقدم أصبحتُ واثقًا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يجعلنا نفقد اللقب، وهذا الهدف أكد لي فوزنا بلقب البطولة.

وأكد رزافان أنه أمر رائع أن نتواجد في كأس العالم للأندية، ويجب أن نكون خلالها بحالة ممتازة ومثالية؛ لأننا سنواجه فرقًا قوية، لكن الآن نريد أن نستمتع بثلاثة أيام أو أربعة، قبل أن نبدأ من جديد التفكير في كرة القدم.

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