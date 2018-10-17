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شاهد.. ‏مجمع تعليمي بالطائف يتبنى مبادرة إنسانية لمن نسيت مصروفها

لرسم البسمة على أوجه الطالبات.. ومدير التعليم : تستحق التكريم

نالت مبادرة إنسانية لأحد المجمعات التعليمية للبنات التابعة لتعليم الطائف؛ استحسان الكثير، بعد تداول توفير ثلاجة لمن نسي مصروفه، كُتب عليها: "بنيتي إذ نسيتي مصروفك لا تتركي نفسك جائعة؛ افتحي ثلاجتنا وخذي ما طاب لكي وبالهناء والعافية".

وبادرت قائدة ومعلمات ومنسوبات مجمع ثمالة للبنات بمكتب تعليم الجنوب للبنات في الطائف؛ بمبادرة إنسانية لترسم البسمة على أوجه الطالبات اللاتي نسين مصروفهن، في واقع يعكس اهتمام المعلمات بالطالبات والوقوف معهن دون إحراج، في لفتة تجسد معنى الاهتمام والحرص وتراعي الجانب الإنساني، وسط مطالبات بتكريم قائدة المدرسة والمعلمات بمجمع ثمالة على هذه المبادرة الغير مستغربة، إضافة للعديد من المدارس التي قدمت مثل هذه المبادرات التي تعكس دور اهتمام وحرص التعليم بأبنائه وبناته داخل المدارس .

وقال مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي: "نعم تستحق التكريم، والله ينفع بهذه الجهود المميزة والنوعية ذات الهدف العظيم وتعزيز رسالة محاضن التعليم في غرس القيم"، مقدمًا شكره لقائدة المجمع ومنسوبات المدرسة وكل من لها بصمة في هذا البرنامج.

تعليم الطائف المجمعات التعليمية للبنات

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شاهد.. ‏مجمع تعليمي بالطائف يتبنى مبادرة إنسانية لمن نسيت مصروفها
سبق

نالت مبادرة إنسانية لأحد المجمعات التعليمية للبنات التابعة لتعليم الطائف؛ استحسان الكثير، بعد تداول توفير ثلاجة لمن نسي مصروفه، كُتب عليها: "بنيتي إذ نسيتي مصروفك لا تتركي نفسك جائعة؛ افتحي ثلاجتنا وخذي ما طاب لكي وبالهناء والعافية".

وبادرت قائدة ومعلمات ومنسوبات مجمع ثمالة للبنات بمكتب تعليم الجنوب للبنات في الطائف؛ بمبادرة إنسانية لترسم البسمة على أوجه الطالبات اللاتي نسين مصروفهن، في واقع يعكس اهتمام المعلمات بالطالبات والوقوف معهن دون إحراج، في لفتة تجسد معنى الاهتمام والحرص وتراعي الجانب الإنساني، وسط مطالبات بتكريم قائدة المدرسة والمعلمات بمجمع ثمالة على هذه المبادرة الغير مستغربة، إضافة للعديد من المدارس التي قدمت مثل هذه المبادرات التي تعكس دور اهتمام وحرص التعليم بأبنائه وبناته داخل المدارس .

وقال مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي: "نعم تستحق التكريم، والله ينفع بهذه الجهود المميزة والنوعية ذات الهدف العظيم وتعزيز رسالة محاضن التعليم في غرس القيم"، مقدمًا شكره لقائدة المجمع ومنسوبات المدرسة وكل من لها بصمة في هذا البرنامج.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:21 PM

شاهد.. ‏مجمع تعليمي بالطائف يتبنى مبادرة إنسانية لمن نسيت مصروفها

لرسم البسمة على أوجه الطالبات.. ومدير التعليم : تستحق التكريم

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سعود الدعجاني - الطائف
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نالت مبادرة إنسانية لأحد المجمعات التعليمية للبنات التابعة لتعليم الطائف؛ استحسان الكثير، بعد تداول توفير ثلاجة لمن نسي مصروفه، كُتب عليها: "بنيتي إذ نسيتي مصروفك لا تتركي نفسك جائعة؛ افتحي ثلاجتنا وخذي ما طاب لكي وبالهناء والعافية".

وبادرت قائدة ومعلمات ومنسوبات مجمع ثمالة للبنات بمكتب تعليم الجنوب للبنات في الطائف؛ بمبادرة إنسانية لترسم البسمة على أوجه الطالبات اللاتي نسين مصروفهن، في واقع يعكس اهتمام المعلمات بالطالبات والوقوف معهن دون إحراج، في لفتة تجسد معنى الاهتمام والحرص وتراعي الجانب الإنساني، وسط مطالبات بتكريم قائدة المدرسة والمعلمات بمجمع ثمالة على هذه المبادرة الغير مستغربة، إضافة للعديد من المدارس التي قدمت مثل هذه المبادرات التي تعكس دور اهتمام وحرص التعليم بأبنائه وبناته داخل المدارس .

وقال مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي: "نعم تستحق التكريم، والله ينفع بهذه الجهود المميزة والنوعية ذات الهدف العظيم وتعزيز رسالة محاضن التعليم في غرس القيم"، مقدمًا شكره لقائدة المجمع ومنسوبات المدرسة وكل من لها بصمة في هذا البرنامج.

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