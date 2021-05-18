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وزير الخارجية يلتقي عددًا من مسؤولي المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية

تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة وأوجه التعاون بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، عدداً من المسؤولين والمفكرين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري)، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مقر المعهد، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري) تييري دي مونبريال، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية توماس غومار، وعدد من المفكرين والباحثين في المعهد الفرنسي الذي يعد المركز الرئيسي للبحوث والنقاشات المستقلة في فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الفرنسية التاريخية والراسخة، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات وقضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي عددًا من مسؤولي المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، عدداً من المسؤولين والمفكرين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري)، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مقر المعهد، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري) تييري دي مونبريال، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية توماس غومار، وعدد من المفكرين والباحثين في المعهد الفرنسي الذي يعد المركز الرئيسي للبحوث والنقاشات المستقلة في فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الفرنسية التاريخية والراسخة، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات وقضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
06:49 PM

وزير الخارجية يلتقي عددًا من مسؤولي المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية

تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة وأوجه التعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، عدداً من المسؤولين والمفكرين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري)، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مقر المعهد، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري) تييري دي مونبريال، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية توماس غومار، وعدد من المفكرين والباحثين في المعهد الفرنسي الذي يعد المركز الرئيسي للبحوث والنقاشات المستقلة في فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الفرنسية التاريخية والراسخة، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات وقضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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