النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختّص: القصور الكلوي مرض صامت وفي حالاته المتقدمة لا يُنصح بصيام المريض

شدد على أهمية الحفاظ على أسلوب تغذية صحي لتوازن السوائل بالجسم

شدّد مختص في أمراض الكلى على أهمية المحافظة على أسلوب تغذية صحي خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالحفاظ على توازن السوائل بالجسم الحفاظ على نسبة الأملاح، ولاسيما مرضى القصور الكلوي الحاد، ففي معظم الحالات لا يُنصح بصيامهم خصوصًا المرضي الذين لديهم القصور الكلوي الحاد حتى يزول.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور محمد الغنيم مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال ندوة طبية أقامتها جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار" أخيرًا عن بعد، أن أمراض القصور الكلوي تعد من الأمراض الصامتة فلا يكون هناك أعراض في بداية المرض بل في حال تقدم المرض يكون هناك أعراض، مبينًا أن هناك شخصًا من 3 أشخاص مصابين بالسكر يعانون بسبب القصور الكلوي المزمن من الدرجة الأولى.

وعن أعراض القصور الكلوي قال: هناك عدة أعراض من بينها "قلة التركيز، والرغوة في البول، وقلة كمية البول، بالإضافة إلى قلة النوم ، وجفاف وحكة بالجلد".

وأرجع "الغنيم" أسباب المرض إلى أن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم حيث يمثلان 45-55 % من أسباب القصور الكلوي المزمن، وكذلك من الأسباب التهاب الكلية الكبيبي، والأمراض المناعية والوراثية والمناعية، بالإضافة إلى الذئبة الحمراء، وانسداد في مجرى البول، والإفراط في تناول المسكّنات.

وطالب الدكتور الغنيم بضرورة الرعاية الصحية وتشخيص المرض ومعرفة أسبابه وتحديد مرحلة المرض، ومحاولة إيقافه من التقدم إما بالغسيل وإما بالعلاج، مؤكدًا أن أمراض الكلى يجب عليهم استشارة الطبيب المختص قبل الصيام وأثناء الصيام، ومراعاة تغيير مواعيد الأدوية والجرعات المحددة، حيث تعتمد إمكانية الصيام من عدمه على وجود مضاعفات لدى المريض وبشكل عام يستطيع المريض بالتنسيق مع الطبيب أثناء الصيام في الأيام التي لا يوجد فيها غسيل دموي فقد يكون المريض لديه تجمع للسوائل أو مستوى السكر غير طبيعي أو قد يكون لديه مانع آخر، لذلك من المهم استشارة الطبيب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختّص: القصور الكلوي مرض صامت وفي حالاته المتقدمة لا يُنصح بصيام المريض
سبق

شدّد مختص في أمراض الكلى على أهمية المحافظة على أسلوب تغذية صحي خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالحفاظ على توازن السوائل بالجسم الحفاظ على نسبة الأملاح، ولاسيما مرضى القصور الكلوي الحاد، ففي معظم الحالات لا يُنصح بصيامهم خصوصًا المرضي الذين لديهم القصور الكلوي الحاد حتى يزول.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور محمد الغنيم مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال ندوة طبية أقامتها جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار" أخيرًا عن بعد، أن أمراض القصور الكلوي تعد من الأمراض الصامتة فلا يكون هناك أعراض في بداية المرض بل في حال تقدم المرض يكون هناك أعراض، مبينًا أن هناك شخصًا من 3 أشخاص مصابين بالسكر يعانون بسبب القصور الكلوي المزمن من الدرجة الأولى.

وعن أعراض القصور الكلوي قال: هناك عدة أعراض من بينها "قلة التركيز، والرغوة في البول، وقلة كمية البول، بالإضافة إلى قلة النوم ، وجفاف وحكة بالجلد".

وأرجع "الغنيم" أسباب المرض إلى أن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم حيث يمثلان 45-55 % من أسباب القصور الكلوي المزمن، وكذلك من الأسباب التهاب الكلية الكبيبي، والأمراض المناعية والوراثية والمناعية، بالإضافة إلى الذئبة الحمراء، وانسداد في مجرى البول، والإفراط في تناول المسكّنات.

وطالب الدكتور الغنيم بضرورة الرعاية الصحية وتشخيص المرض ومعرفة أسبابه وتحديد مرحلة المرض، ومحاولة إيقافه من التقدم إما بالغسيل وإما بالعلاج، مؤكدًا أن أمراض الكلى يجب عليهم استشارة الطبيب المختص قبل الصيام وأثناء الصيام، ومراعاة تغيير مواعيد الأدوية والجرعات المحددة، حيث تعتمد إمكانية الصيام من عدمه على وجود مضاعفات لدى المريض وبشكل عام يستطيع المريض بالتنسيق مع الطبيب أثناء الصيام في الأيام التي لا يوجد فيها غسيل دموي فقد يكون المريض لديه تجمع للسوائل أو مستوى السكر غير طبيعي أو قد يكون لديه مانع آخر، لذلك من المهم استشارة الطبيب.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:15 PM

مختّص: القصور الكلوي مرض صامت وفي حالاته المتقدمة لا يُنصح بصيام المريض

شدد على أهمية الحفاظ على أسلوب تغذية صحي لتوازن السوائل بالجسم

A A A
حامد العلي - الدمام
0
3,240

شدّد مختص في أمراض الكلى على أهمية المحافظة على أسلوب تغذية صحي خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالحفاظ على توازن السوائل بالجسم الحفاظ على نسبة الأملاح، ولاسيما مرضى القصور الكلوي الحاد، ففي معظم الحالات لا يُنصح بصيامهم خصوصًا المرضي الذين لديهم القصور الكلوي الحاد حتى يزول.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور محمد الغنيم مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال ندوة طبية أقامتها جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار" أخيرًا عن بعد، أن أمراض القصور الكلوي تعد من الأمراض الصامتة فلا يكون هناك أعراض في بداية المرض بل في حال تقدم المرض يكون هناك أعراض، مبينًا أن هناك شخصًا من 3 أشخاص مصابين بالسكر يعانون بسبب القصور الكلوي المزمن من الدرجة الأولى.

وعن أعراض القصور الكلوي قال: هناك عدة أعراض من بينها "قلة التركيز، والرغوة في البول، وقلة كمية البول، بالإضافة إلى قلة النوم ، وجفاف وحكة بالجلد".

وأرجع "الغنيم" أسباب المرض إلى أن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم حيث يمثلان 45-55 % من أسباب القصور الكلوي المزمن، وكذلك من الأسباب التهاب الكلية الكبيبي، والأمراض المناعية والوراثية والمناعية، بالإضافة إلى الذئبة الحمراء، وانسداد في مجرى البول، والإفراط في تناول المسكّنات.

وطالب الدكتور الغنيم بضرورة الرعاية الصحية وتشخيص المرض ومعرفة أسبابه وتحديد مرحلة المرض، ومحاولة إيقافه من التقدم إما بالغسيل وإما بالعلاج، مؤكدًا أن أمراض الكلى يجب عليهم استشارة الطبيب المختص قبل الصيام وأثناء الصيام، ومراعاة تغيير مواعيد الأدوية والجرعات المحددة، حيث تعتمد إمكانية الصيام من عدمه على وجود مضاعفات لدى المريض وبشكل عام يستطيع المريض بالتنسيق مع الطبيب أثناء الصيام في الأيام التي لا يوجد فيها غسيل دموي فقد يكون المريض لديه تجمع للسوائل أو مستوى السكر غير طبيعي أو قد يكون لديه مانع آخر، لذلك من المهم استشارة الطبيب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,101
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,195

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة