الحرارة ترتفع تدريجياً.. "الحصيني": غداً يعود الدفء والذروة نهاية الأسبوع

قال: أجواء باردة بمعظم المملكة باردة جداً على الشمالية ومعتدلة بمكة وجازان

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواءً باردة على معظم المملكة باردة جداً على الشمالية، وأجواءً معتدلة في مكة المكرّمة وجازان.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الحرارة سجّلت فجراً في تيماء الصفر المئوي، والرياض (8)، وأعلاها جازان (25) مئوية.

وتابع: "حسب المراصد، متوقع - بإذن الله - أن يطرأ ارتفاعٌ تدريجي في الحرارة من غد الثلاثاء، وعودة الدفء نسبياً، مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.

وأردف: "مقدار الارتفاع يتراوح بين 4 و7 درجات مئوية، خاصة العظمى، وذروة هذا الارتفاع نهاية الأسبوع".