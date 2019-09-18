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إطلاق شعار "همة حتى القمة" على الجولة المقبلة في دوري المحترفين والدرجة الأولى

تزامناً مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89

أقرَّت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تسمية الجولة المقبلة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بـ"همة حتى القمة".

وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار "همة حتى القمة"، والذي سيطلق على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والذي يأتي تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89.

وتنطلق الجولة الرابعة من دوري المحترفين، غدًا الخميس الموافق (19 سبتمبر الجاري)، على مدار ثلاثة أيام متتالية؛ حيث يشهد اليوم الأول لقاء وحيدًا يجمع ضمك بالشباب في مدينة الأمير سلطان الرياضية، وذلك بعد أن تم تأجيل لقاء الرائد بالتعاون إلى السادس من نوفمبر المقبل.

في حين يفتتح العدالة مواجهات اليوم الثاني من الجولة حينما يستضيف أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فيما يتواجه الفيحاء والوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن يحل الحزم ضيفاً على النصر في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتختتم مواجهات الجولة يوم السبت بثلاثة لقاءات؛ يجمع الأول الاتفاق بالفيصلي على أرض استاد الأمير محمد بن فهد، في حين يلعب الفتح والأهلي مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أما الاتحاد فيستضيف نظيره الهلال في قمة لقاءات الجولة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

فيما تنطلق الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، الثلاثاء المقبل 24 سبتمبر 2019، بخمس مواجهات، تجمع القادسية بالمجزل، والجيل بالعين، والشعلة بجدة، والباطن بالنجوم، والتقدم بالنهضة تباعاً، في حين تستأنف الجولة الأربعاء المقبل بمواجهات الخليج وأحد، والبكيرية بالكوكب، فيما يلاقي نجران فريق الأنصار، والطائي بالجبلين، وتختتم الجولة بمواجهة حطين والثقبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إطلاق شعار "همة حتى القمة" على الجولة المقبلة في دوري المحترفين والدرجة الأولى
سبق

أقرَّت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تسمية الجولة المقبلة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بـ"همة حتى القمة".

وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار "همة حتى القمة"، والذي سيطلق على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والذي يأتي تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89.

وتنطلق الجولة الرابعة من دوري المحترفين، غدًا الخميس الموافق (19 سبتمبر الجاري)، على مدار ثلاثة أيام متتالية؛ حيث يشهد اليوم الأول لقاء وحيدًا يجمع ضمك بالشباب في مدينة الأمير سلطان الرياضية، وذلك بعد أن تم تأجيل لقاء الرائد بالتعاون إلى السادس من نوفمبر المقبل.

في حين يفتتح العدالة مواجهات اليوم الثاني من الجولة حينما يستضيف أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فيما يتواجه الفيحاء والوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن يحل الحزم ضيفاً على النصر في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتختتم مواجهات الجولة يوم السبت بثلاثة لقاءات؛ يجمع الأول الاتفاق بالفيصلي على أرض استاد الأمير محمد بن فهد، في حين يلعب الفتح والأهلي مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أما الاتحاد فيستضيف نظيره الهلال في قمة لقاءات الجولة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

فيما تنطلق الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، الثلاثاء المقبل 24 سبتمبر 2019، بخمس مواجهات، تجمع القادسية بالمجزل، والجيل بالعين، والشعلة بجدة، والباطن بالنجوم، والتقدم بالنهضة تباعاً، في حين تستأنف الجولة الأربعاء المقبل بمواجهات الخليج وأحد، والبكيرية بالكوكب، فيما يلاقي نجران فريق الأنصار، والطائي بالجبلين، وتختتم الجولة بمواجهة حطين والثقبة.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
05:58 PM

إطلاق شعار "همة حتى القمة" على الجولة المقبلة في دوري المحترفين والدرجة الأولى

تزامناً مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرَّت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تسمية الجولة المقبلة في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بـ"همة حتى القمة".

وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار "همة حتى القمة"، والذي سيطلق على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والذي يأتي تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89.

وتنطلق الجولة الرابعة من دوري المحترفين، غدًا الخميس الموافق (19 سبتمبر الجاري)، على مدار ثلاثة أيام متتالية؛ حيث يشهد اليوم الأول لقاء وحيدًا يجمع ضمك بالشباب في مدينة الأمير سلطان الرياضية، وذلك بعد أن تم تأجيل لقاء الرائد بالتعاون إلى السادس من نوفمبر المقبل.

في حين يفتتح العدالة مواجهات اليوم الثاني من الجولة حينما يستضيف أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فيما يتواجه الفيحاء والوحدة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن يحل الحزم ضيفاً على النصر في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتختتم مواجهات الجولة يوم السبت بثلاثة لقاءات؛ يجمع الأول الاتفاق بالفيصلي على أرض استاد الأمير محمد بن فهد، في حين يلعب الفتح والأهلي مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أما الاتحاد فيستضيف نظيره الهلال في قمة لقاءات الجولة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

فيما تنطلق الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، الثلاثاء المقبل 24 سبتمبر 2019، بخمس مواجهات، تجمع القادسية بالمجزل، والجيل بالعين، والشعلة بجدة، والباطن بالنجوم، والتقدم بالنهضة تباعاً، في حين تستأنف الجولة الأربعاء المقبل بمواجهات الخليج وأحد، والبكيرية بالكوكب، فيما يلاقي نجران فريق الأنصار، والطائي بالجبلين، وتختتم الجولة بمواجهة حطين والثقبة.

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