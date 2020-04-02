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وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بكورونا

العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 479 إصابة

أفادت تقارير إخبارية، صباح الخميس، بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع"، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.

فيروس كورونا الجديد سفيرة الفلبين لدى لبنان

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وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بكورونا
سبق

أفادت تقارير إخبارية، صباح الخميس، بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع"، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:46 AM

وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بكورونا

العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 479 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت تقارير إخبارية، صباح الخميس، بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع"، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.

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