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تعرّف على التأثير السلبي لكثرة استخدام المطهرات

ليست بديلًا لغسل اليدين.. عديم الرائحة أقلّ ضررًا

مع انتشار كورونا جميعنا يهرع دائمًا إلى استخدام مطهرات اليد المضادة للبكتريا، على أمل القضاء على الفيروس أو للوقاية منه، متجاهلين أن هناك آثارًا جانبية تظهر مع كثرة استخدام هذه المعقمات.

وذكرت منظمة الأدوية والغذاء الأميركية أن المطهرات لكي تعمل بشكل صحيح يجب أن يكون تركيز الكحول في زجاجة مطهرات اليد المضادة للبكتيريا ما فوق 60 بالمئة، ونسبة من سائل آخر لكي يعطي رائحة جيدة على يديك.

ووفق "سكاي نيوز عربية": حذرت المنظمة بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد، وأن تكون بديلًا لغسل اليدين بالماء والصابون؛ كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.

وأشارت المنظمة الأميركية إلى أن هناك اثنين من المكونات موجودة في المنتجات المضادة للبكتريا؛ وهي التريكلوسان أو التريكلوكربان، وهما العناصر المسؤولة عن مقاومة البكتيريا والجراثيم.

ويعد التريكلوسان عنصرًا سهل امتصاصه ودخوله إلى الجسم ومجرى الدم، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مختلفة؛ مثل السرطان والحساسية الهرمونية والآثار العصبية السيئة وضعف العضلات، أما التريكلوكربان فله تأثير على الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والتستوستيرون، والتي يمكن أن تعزز نمو سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

ولفتت إلى أن الإفراط في استخدام معقمات اليدين يمكن أن يضرّ الجلد، وفي بعض الحالات يتسبب في تلف الخلايا، ويمكن أن ينتج عنه أيضًا تفاقم الحساسية.

ومع رائحة المطهرات القوية، يجب أن تتوخى الحذر كون ذلك يرجع إلى وجود مركبات مثل الفثالات "شديد السمية"، كما أن العطور المتواجدة في المطهرات تؤدي إلى ضيق التنفس والتهاب الجلد؛ لذلك يفضل استخدام مطهر اليدين عديم الرائحة.

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تعرّف على التأثير السلبي لكثرة استخدام المطهرات
سبق

مع انتشار كورونا جميعنا يهرع دائمًا إلى استخدام مطهرات اليد المضادة للبكتريا، على أمل القضاء على الفيروس أو للوقاية منه، متجاهلين أن هناك آثارًا جانبية تظهر مع كثرة استخدام هذه المعقمات.

وذكرت منظمة الأدوية والغذاء الأميركية أن المطهرات لكي تعمل بشكل صحيح يجب أن يكون تركيز الكحول في زجاجة مطهرات اليد المضادة للبكتيريا ما فوق 60 بالمئة، ونسبة من سائل آخر لكي يعطي رائحة جيدة على يديك.

ووفق "سكاي نيوز عربية": حذرت المنظمة بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد، وأن تكون بديلًا لغسل اليدين بالماء والصابون؛ كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.

وأشارت المنظمة الأميركية إلى أن هناك اثنين من المكونات موجودة في المنتجات المضادة للبكتريا؛ وهي التريكلوسان أو التريكلوكربان، وهما العناصر المسؤولة عن مقاومة البكتيريا والجراثيم.

ويعد التريكلوسان عنصرًا سهل امتصاصه ودخوله إلى الجسم ومجرى الدم، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مختلفة؛ مثل السرطان والحساسية الهرمونية والآثار العصبية السيئة وضعف العضلات، أما التريكلوكربان فله تأثير على الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والتستوستيرون، والتي يمكن أن تعزز نمو سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

ولفتت إلى أن الإفراط في استخدام معقمات اليدين يمكن أن يضرّ الجلد، وفي بعض الحالات يتسبب في تلف الخلايا، ويمكن أن ينتج عنه أيضًا تفاقم الحساسية.

ومع رائحة المطهرات القوية، يجب أن تتوخى الحذر كون ذلك يرجع إلى وجود مركبات مثل الفثالات "شديد السمية"، كما أن العطور المتواجدة في المطهرات تؤدي إلى ضيق التنفس والتهاب الجلد؛ لذلك يفضل استخدام مطهر اليدين عديم الرائحة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:28 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:28 PM

تعرّف على التأثير السلبي لكثرة استخدام المطهرات

ليست بديلًا لغسل اليدين.. عديم الرائحة أقلّ ضررًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,200

مع انتشار كورونا جميعنا يهرع دائمًا إلى استخدام مطهرات اليد المضادة للبكتريا، على أمل القضاء على الفيروس أو للوقاية منه، متجاهلين أن هناك آثارًا جانبية تظهر مع كثرة استخدام هذه المعقمات.

وذكرت منظمة الأدوية والغذاء الأميركية أن المطهرات لكي تعمل بشكل صحيح يجب أن يكون تركيز الكحول في زجاجة مطهرات اليد المضادة للبكتيريا ما فوق 60 بالمئة، ونسبة من سائل آخر لكي يعطي رائحة جيدة على يديك.

ووفق "سكاي نيوز عربية": حذرت المنظمة بشدة من الإفراط في استخدام مطهرات اليد، وأن تكون بديلًا لغسل اليدين بالماء والصابون؛ كون الإفراط في استخدام المعقمات يأتي بآثار سلبية على صحة الإنسان.

وأشارت المنظمة الأميركية إلى أن هناك اثنين من المكونات موجودة في المنتجات المضادة للبكتريا؛ وهي التريكلوسان أو التريكلوكربان، وهما العناصر المسؤولة عن مقاومة البكتيريا والجراثيم.

ويعد التريكلوسان عنصرًا سهل امتصاصه ودخوله إلى الجسم ومجرى الدم، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مختلفة؛ مثل السرطان والحساسية الهرمونية والآثار العصبية السيئة وضعف العضلات، أما التريكلوكربان فله تأثير على الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والتستوستيرون، والتي يمكن أن تعزز نمو سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

ولفتت إلى أن الإفراط في استخدام معقمات اليدين يمكن أن يضرّ الجلد، وفي بعض الحالات يتسبب في تلف الخلايا، ويمكن أن ينتج عنه أيضًا تفاقم الحساسية.

ومع رائحة المطهرات القوية، يجب أن تتوخى الحذر كون ذلك يرجع إلى وجود مركبات مثل الفثالات "شديد السمية"، كما أن العطور المتواجدة في المطهرات تؤدي إلى ضيق التنفس والتهاب الجلد؛ لذلك يفضل استخدام مطهر اليدين عديم الرائحة.

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