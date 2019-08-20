النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًا .. أمير كردي هلاليًا لثلاثة مواسم

وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب السعودي أمير كردي وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من فريق بانيو نيوس اليوناني.

ويلعب كردي 27 عامًا في مركز الظهير الأيمن وسبق له تمثيل فريق الأهلي السعودي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

يُذكر أن التوقيع مع اللاعب جاء بتوصية من المدرب رازفان الذي أبدى معرفته باللاعب إبان وجودهما في الدوري اليوناني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رسميًا .. أمير كردي هلاليًا لثلاثة مواسم
سبق

وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب السعودي أمير كردي وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من فريق بانيو نيوس اليوناني.

ويلعب كردي 27 عامًا في مركز الظهير الأيمن وسبق له تمثيل فريق الأهلي السعودي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

يُذكر أن التوقيع مع اللاعب جاء بتوصية من المدرب رازفان الذي أبدى معرفته باللاعب إبان وجودهما في الدوري اليوناني.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
12:16 AM

رسميًا .. أمير كردي هلاليًا لثلاثة مواسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,040

وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقدًا مع اللاعب السعودي أمير كردي وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من فريق بانيو نيوس اليوناني.

ويلعب كردي 27 عامًا في مركز الظهير الأيمن وسبق له تمثيل فريق الأهلي السعودي.

هذا وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين على أن يتم قيده في قائمة الفريق الآسيوية.

يُذكر أن التوقيع مع اللاعب جاء بتوصية من المدرب رازفان الذي أبدى معرفته باللاعب إبان وجودهما في الدوري اليوناني.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,057
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,050

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة