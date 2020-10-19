النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكونغو برازافيل" تمدد "الطوارئ الصحية" 20 يومًا لمواجهة كورونا

بلغت الإصابات 5156 حالة والوفيات 92 شخصًا منذ ظهور الفيروس

أعلنت حكومة الكونغو تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة عشرين يومًا جديدة، بداية من اليوم.

وتفصيلاً ، نقلت الإذاعة العامة للكونغو عن الناطق الرسمي باسم المنسقية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تيري مونغالا قوله عقب الاجتماع الـ11 للمنسقية، إن هذه الهيئة التي يديرها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو مددت حالة الطوارئ الصحية بفترة جديدة من 20 يومًا ابتداءً من 18 أكتوبر الجاري.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكونغو 5156 حالة مؤكدة، ووفاة 92 شخصًا من جراء الفيروس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الكونغو برازافيل" تمدد "الطوارئ الصحية" 20 يومًا لمواجهة كورونا
سبق

أعلنت حكومة الكونغو تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة عشرين يومًا جديدة، بداية من اليوم.

وتفصيلاً ، نقلت الإذاعة العامة للكونغو عن الناطق الرسمي باسم المنسقية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تيري مونغالا قوله عقب الاجتماع الـ11 للمنسقية، إن هذه الهيئة التي يديرها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو مددت حالة الطوارئ الصحية بفترة جديدة من 20 يومًا ابتداءً من 18 أكتوبر الجاري.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكونغو 5156 حالة مؤكدة، ووفاة 92 شخصًا من جراء الفيروس.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:01 AM

"الكونغو برازافيل" تمدد "الطوارئ الصحية" 20 يومًا لمواجهة كورونا

بلغت الإصابات 5156 حالة والوفيات 92 شخصًا منذ ظهور الفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
7

أعلنت حكومة الكونغو تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد لمدة عشرين يومًا جديدة، بداية من اليوم.

وتفصيلاً ، نقلت الإذاعة العامة للكونغو عن الناطق الرسمي باسم المنسقية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تيري مونغالا قوله عقب الاجتماع الـ11 للمنسقية، إن هذه الهيئة التي يديرها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو مددت حالة الطوارئ الصحية بفترة جديدة من 20 يومًا ابتداءً من 18 أكتوبر الجاري.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكونغو 5156 حالة مؤكدة، ووفاة 92 شخصًا من جراء الفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,080
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,493

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة