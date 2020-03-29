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"الداخلية" تعلن تقديم موعد منع التجول في جدة لـ3 مساءً وتعليق الدخول والخروج منها

مصدر مسؤول: تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة؛ ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً وتعليق الدخول والخروج منها.

وتفصيلًا صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد تَقَرّر ما يلي:

أولًا: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع، والله الموفق.

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"الداخلية" تعلن تقديم موعد منع التجول في جدة لـ3 مساءً وتعليق الدخول والخروج منها
سبق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة؛ ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً وتعليق الدخول والخروج منها.

وتفصيلًا صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد تَقَرّر ما يلي:

أولًا: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع، والله الموفق.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
10:58 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:00 PM

"الداخلية" تعلن تقديم موعد منع التجول في جدة لـ3 مساءً وتعليق الدخول والخروج منها

مصدر مسؤول: تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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115,226

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة؛ ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً وتعليق الدخول والخروج منها.

وتفصيلًا صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد تَقَرّر ما يلي:

أولًا: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع، والله الموفق.

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