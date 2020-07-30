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"لن يُتاح للأبد".. ألمانيا تتحدّث منزعجة عن العودة لاتفاق إيران النووي

وزير خارجيتها: نحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصبّ في مصلحة الجميع

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة: إن إيران "تؤخّر" استئناف المحادثات في فيينا مع القوى العظمى الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، مشددًا على أن خيار إحياء هذا الاتفاق "لن يكون متاحًا إلى الأبد".

وقال وزير الخارجية الألماني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل": "ألاحظ بانزعاج متزايد من أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية في فيينا من جهة، مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية"؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".

وأضاف ماس: "نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق، ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصبّ في مصلحة الجميع". وتابع: "لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحًا إلى الأبد".

وتجري محادثات منذ أبريل الماضي في فيينا لإحياء الاتفاق الذي سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه العام 2018، فيما تخلّت إيران تدريجيًّا عن التزاماتها في إطاره.

إلا أن هذه المحادثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، تبدو معطلة حتى تولي الرئيس الإيراني الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه مطلع أغسطس.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الخميس من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني "لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية"، مشددًا على أن "الكرة تبقى في ملعب إيران".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"لن يُتاح للأبد".. ألمانيا تتحدّث منزعجة عن العودة لاتفاق إيران النووي
سبق

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة: إن إيران "تؤخّر" استئناف المحادثات في فيينا مع القوى العظمى الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، مشددًا على أن خيار إحياء هذا الاتفاق "لن يكون متاحًا إلى الأبد".

وقال وزير الخارجية الألماني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل": "ألاحظ بانزعاج متزايد من أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية في فيينا من جهة، مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية"؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".

وأضاف ماس: "نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق، ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصبّ في مصلحة الجميع". وتابع: "لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحًا إلى الأبد".

وتجري محادثات منذ أبريل الماضي في فيينا لإحياء الاتفاق الذي سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه العام 2018، فيما تخلّت إيران تدريجيًّا عن التزاماتها في إطاره.

إلا أن هذه المحادثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، تبدو معطلة حتى تولي الرئيس الإيراني الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه مطلع أغسطس.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الخميس من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني "لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية"، مشددًا على أن "الكرة تبقى في ملعب إيران".

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
06:54 PM

"لن يُتاح للأبد".. ألمانيا تتحدّث منزعجة عن العودة لاتفاق إيران النووي

وزير خارجيتها: نحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصبّ في مصلحة الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة: إن إيران "تؤخّر" استئناف المحادثات في فيينا مع القوى العظمى الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015، مشددًا على أن خيار إحياء هذا الاتفاق "لن يكون متاحًا إلى الأبد".

وقال وزير الخارجية الألماني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل": "ألاحظ بانزعاج متزايد من أن إيران تؤخر استئناف المفاوضات النووية في فيينا من جهة، مع ابتعادها في الوقت ذاته أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية"؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".

وأضاف ماس: "نأمل بحصول عودة إلى الاتفاق، ونحن على قناعة شديدة بأن ذلك يصبّ في مصلحة الجميع". وتابع: "لكن من الواضح أن هذا الخيار لن يكون متاحًا إلى الأبد".

وتجري محادثات منذ أبريل الماضي في فيينا لإحياء الاتفاق الذي سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منه العام 2018، فيما تخلّت إيران تدريجيًّا عن التزاماتها في إطاره.

إلا أن هذه المحادثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، تبدو معطلة حتى تولي الرئيس الإيراني الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه مطلع أغسطس.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الخميس من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني "لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية"، مشددًا على أن "الكرة تبقى في ملعب إيران".

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