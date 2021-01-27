"العساف" يستقبل "ممثلة" أمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

بحثا التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.

وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.