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"عبدالله بن مساعد" يقترب من الاستحواذ على "شاتورو" الفرنسي

اقترب الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة (2014-2017) السابق، من الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم وفقًا لتقارير فرنسية.

ونقلت "فرانس برس" عن الأمير عبدالله بن مساعد، المالك لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، قوله إنه مهتم منذ فترة بنادي شاتورو، وإن المفاوضات أخذت وقتًا طويلاً، وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم حسم الصفقة خلال الأسبوع الجاري، ويتوقع أن تكون قيمة الصفقة أكبر من 2.8 مليون يورو.

ويلعب نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية، وهو من الأندية العريقة التي تم تأسيسها في سنة 1883.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عبدالله بن مساعد" يقترب من الاستحواذ على "شاتورو" الفرنسي
سبق

اقترب الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة (2014-2017) السابق، من الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم وفقًا لتقارير فرنسية.

ونقلت "فرانس برس" عن الأمير عبدالله بن مساعد، المالك لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، قوله إنه مهتم منذ فترة بنادي شاتورو، وإن المفاوضات أخذت وقتًا طويلاً، وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم حسم الصفقة خلال الأسبوع الجاري، ويتوقع أن تكون قيمة الصفقة أكبر من 2.8 مليون يورو.

ويلعب نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية، وهو من الأندية العريقة التي تم تأسيسها في سنة 1883.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
12:07 AM

"عبدالله بن مساعد" يقترب من الاستحواذ على "شاتورو" الفرنسي

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خالد علي - الرياض
1
1,757

اقترب الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة (2014-2017) السابق، من الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم وفقًا لتقارير فرنسية.

ونقلت "فرانس برس" عن الأمير عبدالله بن مساعد، المالك لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، قوله إنه مهتم منذ فترة بنادي شاتورو، وإن المفاوضات أخذت وقتًا طويلاً، وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم حسم الصفقة خلال الأسبوع الجاري، ويتوقع أن تكون قيمة الصفقة أكبر من 2.8 مليون يورو.

ويلعب نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية، وهو من الأندية العريقة التي تم تأسيسها في سنة 1883.

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