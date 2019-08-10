شوق المستغفرين يسبق خطواتهم ليوم العتق من النار .. و"سبق" ترصد المشهد

"عرفة" من الأيام التي فضَّلها الله على بقية أيام السنة

تصوير: نايف العيسى

سبقت خطوات حجاج بيت الله الحرام وشوقهم إلى المغفرة وطلب العفو بزوغ شمس عرفات فجر غد التاسع من ذي الحجة، وفيه يؤدي حجاج بيت الله الحرام ركن الحج الأعظم؛ إذ يصعدون مهللين مكبرين راجين عفوًا ومغفرة من الله.

ورصدت "سبق" توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام؛ إذ أخذوا يدعون ويصلون ويقرؤون القرآن في منظر مهيب، وفرحة كبيرة، حملوها في قلوبهم، وظهرت في عيونهم فرحًا وشوقًا لإتمام الفريضة، بعد أن منّ الله عليهم بالوصول إلى مشعر عرفات.

ويوم عرفة من الأيام التي فضلها الله - سبحانه وتعالى - على بقية أيام السنة؛ فهو يوم تجاب فيه الدعوات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات.