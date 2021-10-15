"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.