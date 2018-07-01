وأكّدت الجامعة لـ "سبق"، أن القبول والتسجيل سيكونان عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك خلال الفترة من 1439/10/17 إلى 1439/10/26هـ.

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ.

فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين بجامعة الحدود الشمالية عويد التومي سبق 2018-07-01 أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ. وأكّدت الجامعة لـ "سبق"، أن القبول والتسجيل سيكونان عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك خلال الفترة من 1439/10/17 إلى 1439/10/26هـ.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 10:18 AM

فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين بجامعة الحدود الشمالية عبر المـوقع الإلكتـروني وخلال الفتـرة من 10 إلى 26 شوال الجاري





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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ.

وأكّدت الجامعة لـ "سبق"، أن القبول والتسجيل سيكونان عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك خلال الفترة من 1439/10/17 إلى 1439/10/26هـ.