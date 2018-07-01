فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين بجامعة الحدود الشمالية
عبر المـوقع الإلكتـروني وخلال الفتـرة من 10 إلى 26 شوال الجاري
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ.
وأكّدت الجامعة لـ "سبق"، أن القبول والتسجيل سيكونان عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك خلال الفترة من 1439/10/17 إلى 1439/10/26هـ.
فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين بجامعة الحدود الشمالية
عويد التومي
سبق
2018-07-01
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ.
وأكّدت الجامعة لـ "سبق"، أن القبول والتسجيل سيكونان عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك خلال الفترة من 1439/10/17 إلى 1439/10/26هـ.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:18 AM
فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين بجامعة الحدود الشمالية
عبر المـوقع الإلكتـروني وخلال الفتـرة من 10 إلى 26 شوال الجاري
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ.
وأكّدت الجامعة لـ "سبق"، أن القبول والتسجيل سيكونان عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك خلال الفترة من 1439/10/17 إلى 1439/10/26هـ.