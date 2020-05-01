بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 17% مواطنون و83% غير سعوديين

117 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة تعافٍ ولله الحمد.

وتابع المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفىً.