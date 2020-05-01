بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 17% مواطنون و83% غير سعوديين
117 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة تعافٍ ولله الحمد.
وتابع المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفىً.
بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 17% مواطنون و83% غير سعوديين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-01
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة تعافٍ ولله الحمد.
وتابع المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفىً.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:07 PM
بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 17% مواطنون و83% غير سعوديين
117 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة تعافٍ ولله الحمد.
وتابع المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفىً.