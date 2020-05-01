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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 17% مواطنون و83% غير سعوديين

117 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة تعافٍ ولله الحمد.

وتابع المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفىً.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 17% مواطنون و83% غير سعوديين
سبق

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة تعافٍ ولله الحمد.

وتابع المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفىً.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:07 PM

بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 17% مواطنون و83% غير سعوديين

117 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,047

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 1/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 17% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 83% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 392 حالة تعافٍ ولله الحمد.

وتابع المتحدث أن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 169 متوفىً.

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