النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد انتهاء التحقيقات وتقديم الأدلة والقرائن للمحكمة المختصة

النيابة العامة: الحكم على 28 متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

"الصحة" تعلن تسجيل 4919 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 141234

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة .

وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .

وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن تسجيل 4919 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 141234
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة .

وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .

وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:32 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:20 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 4919 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 141234

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
36
79,290

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة .

وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .

وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,176
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,939
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,806
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,287

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة