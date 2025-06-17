"الصحة" تعلن تسجيل 4919 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 141234
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة .
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .
وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .
"الصحة" تعلن تسجيل 4919 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 141234
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-06-17
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة .
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .
وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:32 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
05:20 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 4919 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 141234
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة .
وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .
وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .