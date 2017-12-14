خطر الرصاص.. "الغذاء والدواء" تحذّر من "كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين"

دعت للتخلص منه.. منتج مغربي يحتوي على نسبة عالية من المادة المضرّة بالصحة

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج "كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين"، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الرصاص.



وذكرت "الهيئة" أنها جمعت وحلّلت عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016.



وأشارت "الغذاء والدواء" أن التعرض لنسب عالية من مادة الرصاص قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، موضحة أن المنتج يحمل اسم "كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين" (Arabic Ethmod Kohl Zikra Al Haramain)، صُنع في المغرب بتاريخ صلاحية 01/06/2023.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.



وتتخذ "الغذاء والدواء" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.