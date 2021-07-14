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معهد الأئمة والخطباء ينظّم دورة "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب"

لجميع المشاركين والمشاركات من الشؤون الإسلامية في أعمال حج هذا العام

ينظم معهد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ دورة تدريبية بعنوان: "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب".

وتستمر الدورة لجميع المشاركين والمشاركات من الوزارة لأعمال حج هذا العام 1442هـ، لمدة ثلاثة أيام تبدأ غداً الخميس وحتى اليوم السابع من ذي الحجة.

وتأتي الدورة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، لاسيما ما يتّصل بكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة؛ حيث تضم عدداً من المهارات المتنوعة التي تسهم في رفع الوعي لدى المشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال أسس وآداب علمية.

وأتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وتدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتهيئة عدد كبير من الموظفين والموظفات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف.

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معهد الأئمة والخطباء ينظّم دورة "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب"
سبق

ينظم معهد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ دورة تدريبية بعنوان: "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب".

وتستمر الدورة لجميع المشاركين والمشاركات من الوزارة لأعمال حج هذا العام 1442هـ، لمدة ثلاثة أيام تبدأ غداً الخميس وحتى اليوم السابع من ذي الحجة.

وتأتي الدورة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، لاسيما ما يتّصل بكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة؛ حيث تضم عدداً من المهارات المتنوعة التي تسهم في رفع الوعي لدى المشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال أسس وآداب علمية.

وأتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وتدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتهيئة عدد كبير من الموظفين والموظفات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:38 PM

معهد الأئمة والخطباء ينظّم دورة "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب"

لجميع المشاركين والمشاركات من الشؤون الإسلامية في أعمال حج هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم معهد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ دورة تدريبية بعنوان: "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب".

وتستمر الدورة لجميع المشاركين والمشاركات من الوزارة لأعمال حج هذا العام 1442هـ، لمدة ثلاثة أيام تبدأ غداً الخميس وحتى اليوم السابع من ذي الحجة.

وتأتي الدورة ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن، لاسيما ما يتّصل بكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة؛ حيث تضم عدداً من المهارات المتنوعة التي تسهم في رفع الوعي لدى المشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال أسس وآداب علمية.

وأتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وتدشين البرامج التوعوية والدعوية وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا، وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتهيئة عدد كبير من الموظفين والموظفات لتقديم أفضل الخدمات للضيوف.

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