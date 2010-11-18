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أمير مكة المكرمة يتوج الفائزين في البطولة الدولية لجمال الجواد العربي

توج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي، والتي أقيمت في مزرعة الصواري الدولية بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي.

وفي بداية الحفل شاهد أمير مكة عرضاً لقفز الحواجز للأفراس المشاركة في البطولة، بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك سلم الأمير خالد الفيصل الجائزة الذهبية للفائز بالمركز الأول في البطولة، والجائزة الفضية للفائز بالمركز الثاني، فيما تسلم الفائز بالمركز الثالث الجائزة البرونزية المخصصة لذلك المركز.

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي.

حضر الحفل عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وعدد من رجال السلك الدبلوماسي وضيوف المملكة وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل.

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أمير مكة المكرمة يتوج الفائزين في البطولة الدولية لجمال الجواد العربي
سبق

توج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي، والتي أقيمت في مزرعة الصواري الدولية بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي.

وفي بداية الحفل شاهد أمير مكة عرضاً لقفز الحواجز للأفراس المشاركة في البطولة، بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك سلم الأمير خالد الفيصل الجائزة الذهبية للفائز بالمركز الأول في البطولة، والجائزة الفضية للفائز بالمركز الثاني، فيما تسلم الفائز بالمركز الثالث الجائزة البرونزية المخصصة لذلك المركز.

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي.

حضر الحفل عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وعدد من رجال السلك الدبلوماسي وضيوف المملكة وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
10:55 PM

أمير مكة المكرمة يتوج الفائزين في البطولة الدولية لجمال الجواد العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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توج الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي، والتي أقيمت في مزرعة الصواري الدولية بجدة بمشاركة أهم المرابط السعودية والخليجية والعربية والعالمية لجمال الجواد العربي.

وفي بداية الحفل شاهد أمير مكة عرضاً لقفز الحواجز للأفراس المشاركة في البطولة، بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك سلم الأمير خالد الفيصل الجائزة الذهبية للفائز بالمركز الأول في البطولة، والجائزة الفضية للفائز بالمركز الثاني، فيما تسلم الفائز بالمركز الثالث الجائزة البرونزية المخصصة لذلك المركز.

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي.

حضر الحفل عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وعدد من رجال السلك الدبلوماسي وضيوف المملكة وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل.

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