أمير الباحة يعزي "المرطان" في وفاة والده ويلبي دعوة مواطن للعشاء في منزله

بحضور "المغامسي" وعدد من المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية

قدَّم أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لرئيس جمعية إكرام المسنين، الدكتور سعيد المرطان، في وفاة والده- رحمه الله-، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال زيارته منزل المرطان بمحافظة بلجرشي.

وأعرب المرطان عن بالغ شكره لأمير المنطقة على تعازيه في وفاة والده؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في تخفيف مصابهم، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وحكامها.

من جهة أخرى، قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بزيارة للدكتور هجاد بن عمر الغامدي في منزله ببلجرشي، وتشريفه مأدبة العشاء التي أعدها الغامدي تكريمًا لأمير الباحة الذي كان في استقباله عدد من أعيان المنطقة.

وأعرب "الغامدي" في كلمة له، ألقاها أمام أمير المنطقة، عن بالغ سروره وامتنانه له على قبول الدعوه، وزيارته الكريمة لمنزله، وتشريفه مأدبة العشاء، مثمنًا هذه الزيارة غير المستغربة من أمير المنطقة، وسائلاً الله أن يحفظه؛ إذ كسب محبة أهالي المنطقة بحرصه واهتمامه على توفير احتياجات المنطقة من مشاريع وغيرها في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

بعد ذلك ألقى كل من الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني والشاعر خالد غنيم قصيدتين ترحيبًا بالأمير والحاضرين.

حضر مأدبة العشاء إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، ومدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومحافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.