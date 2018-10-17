النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة يعزي "المرطان" في وفاة والده ويلبي دعوة مواطن للعشاء في منزله

بحضور "المغامسي" وعدد من المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية

قدَّم أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لرئيس جمعية إكرام المسنين، الدكتور سعيد المرطان، في وفاة والده- رحمه الله-، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال زيارته منزل المرطان بمحافظة بلجرشي.

وأعرب المرطان عن بالغ شكره لأمير المنطقة على تعازيه في وفاة والده؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في تخفيف مصابهم، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وحكامها.

من جهة أخرى، قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بزيارة للدكتور هجاد بن عمر الغامدي في منزله ببلجرشي، وتشريفه مأدبة العشاء التي أعدها الغامدي تكريمًا لأمير الباحة الذي كان في استقباله عدد من أعيان المنطقة.

وأعرب "الغامدي" في كلمة له، ألقاها أمام أمير المنطقة، عن بالغ سروره وامتنانه له على قبول الدعوه، وزيارته الكريمة لمنزله، وتشريفه مأدبة العشاء، مثمنًا هذه الزيارة غير المستغربة من أمير المنطقة، وسائلاً الله أن يحفظه؛ إذ كسب محبة أهالي المنطقة بحرصه واهتمامه على توفير احتياجات المنطقة من مشاريع وغيرها في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

بعد ذلك ألقى كل من الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني والشاعر خالد غنيم قصيدتين ترحيبًا بالأمير والحاضرين.

حضر مأدبة العشاء إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، ومدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومحافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

الباحة أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز رئيس جمعية إكرام المسنين سعيد المرطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الباحة يعزي "المرطان" في وفاة والده ويلبي دعوة مواطن للعشاء في منزله
سبق

قدَّم أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لرئيس جمعية إكرام المسنين، الدكتور سعيد المرطان، في وفاة والده- رحمه الله-، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال زيارته منزل المرطان بمحافظة بلجرشي.

وأعرب المرطان عن بالغ شكره لأمير المنطقة على تعازيه في وفاة والده؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في تخفيف مصابهم، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وحكامها.

من جهة أخرى، قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بزيارة للدكتور هجاد بن عمر الغامدي في منزله ببلجرشي، وتشريفه مأدبة العشاء التي أعدها الغامدي تكريمًا لأمير الباحة الذي كان في استقباله عدد من أعيان المنطقة.

وأعرب "الغامدي" في كلمة له، ألقاها أمام أمير المنطقة، عن بالغ سروره وامتنانه له على قبول الدعوه، وزيارته الكريمة لمنزله، وتشريفه مأدبة العشاء، مثمنًا هذه الزيارة غير المستغربة من أمير المنطقة، وسائلاً الله أن يحفظه؛ إذ كسب محبة أهالي المنطقة بحرصه واهتمامه على توفير احتياجات المنطقة من مشاريع وغيرها في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

بعد ذلك ألقى كل من الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني والشاعر خالد غنيم قصيدتين ترحيبًا بالأمير والحاضرين.

حضر مأدبة العشاء إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، ومدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومحافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
10:45 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:55 AM

أمير الباحة يعزي "المرطان" في وفاة والده ويلبي دعوة مواطن للعشاء في منزله

بحضور "المغامسي" وعدد من المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
4
11,388

قدَّم أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لرئيس جمعية إكرام المسنين، الدكتور سعيد المرطان، في وفاة والده- رحمه الله-، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال زيارته منزل المرطان بمحافظة بلجرشي.

وأعرب المرطان عن بالغ شكره لأمير المنطقة على تعازيه في وفاة والده؛ وهو ما كان له الأثر الكبير في تخفيف مصابهم، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وحكامها.

من جهة أخرى، قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بزيارة للدكتور هجاد بن عمر الغامدي في منزله ببلجرشي، وتشريفه مأدبة العشاء التي أعدها الغامدي تكريمًا لأمير الباحة الذي كان في استقباله عدد من أعيان المنطقة.

وأعرب "الغامدي" في كلمة له، ألقاها أمام أمير المنطقة، عن بالغ سروره وامتنانه له على قبول الدعوه، وزيارته الكريمة لمنزله، وتشريفه مأدبة العشاء، مثمنًا هذه الزيارة غير المستغربة من أمير المنطقة، وسائلاً الله أن يحفظه؛ إذ كسب محبة أهالي المنطقة بحرصه واهتمامه على توفير احتياجات المنطقة من مشاريع وغيرها في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

بعد ذلك ألقى كل من الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني والشاعر خالد غنيم قصيدتين ترحيبًا بالأمير والحاضرين.

حضر مأدبة العشاء إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، ومدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومحافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,856
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,959
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,702

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة