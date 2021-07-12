النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد انتشال 10 غرقى.. شاهد إغلاق "شاطئ الموت" بمصر

بدأ بغرق طفل وموت 10 أشخاص حاولوا إنقاذه

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر، في انتشال الجثة العاشرة ضِمن 11 غريقًا من ضحايا شاطئ النخيل بحي العجمي، والمعروف بـ"شاطئ الموت".

وحسب موقع "مصراوي"، قال مصدر أمني، مساء أمس السبت: إن الجثة التي جرى انتشالها من أمام شاطئ السلام المجاور للنخيل -على بُعد كيلو مترًا من موقع الغرق- لشاب يُدعى إسماعيل سعيد 17 عامًا، مقيم بمنطقة صفط اللبن محافظة الجيرة.

وأضاف المصدر أن أسرة الغريق تعرفت عليه وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف؛ مشيرًا إلى أنه يجري البحث عن شخصين آخرين في مياه البحر.

كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر الجمعة، بشاطئ النخيل بحي العجمي، أثناء محاولتهم إنقاذ طفل غرق، وكانوا جميعًا قد تسللوا إلى الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ في ظل جائحة كورونا.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل غرق 11 مواطنًا في شاطئ النخيل، في مقابلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور؛ حيث قال: إن قصة غرق 11 مواطنًا جاءت بعد تسلل بعض المواطنين بعد صلاة الفجر؛ حيث دخلت بعض الأسر وبعض الناس إلى الشاطئ، ودخل طفل ووالدته البحر، وتعرضوا للغرق؛ فبدأ الناس الموجودون على الشاطئ يجرون نحوهم واحدًا تلو الآخر، ووصل عددهم إلى 11 شخصًا، غرقوا جميعًا، وتَمَكّنا من إخراج 9 جثامين حتى الآن.

وأوضح "الشريف" أن الشاطئ مغلق مثل باقي الشواطئ، وهناك 10 لافتات مكتوب عليها في الشاطئ أنه مغلق بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن مساحة الشاطئ 1800 متر، وهو من الشواطئ الخطرة التي بها دوامات وأمواج عالية؛ لافتًا إلى أنه قرر بناء سور كبير أمامه بوابات متعددة لمنع الدخول إلى الشاطئ.

قوات الإنقاذ النهري مدينة الإسكندرية

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد انتشال 10 غرقى.. شاهد إغلاق "شاطئ الموت" بمصر
سبق

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر، في انتشال الجثة العاشرة ضِمن 11 غريقًا من ضحايا شاطئ النخيل بحي العجمي، والمعروف بـ"شاطئ الموت".

وحسب موقع "مصراوي"، قال مصدر أمني، مساء أمس السبت: إن الجثة التي جرى انتشالها من أمام شاطئ السلام المجاور للنخيل -على بُعد كيلو مترًا من موقع الغرق- لشاب يُدعى إسماعيل سعيد 17 عامًا، مقيم بمنطقة صفط اللبن محافظة الجيرة.

وأضاف المصدر أن أسرة الغريق تعرفت عليه وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف؛ مشيرًا إلى أنه يجري البحث عن شخصين آخرين في مياه البحر.

كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر الجمعة، بشاطئ النخيل بحي العجمي، أثناء محاولتهم إنقاذ طفل غرق، وكانوا جميعًا قد تسللوا إلى الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ في ظل جائحة كورونا.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل غرق 11 مواطنًا في شاطئ النخيل، في مقابلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور؛ حيث قال: إن قصة غرق 11 مواطنًا جاءت بعد تسلل بعض المواطنين بعد صلاة الفجر؛ حيث دخلت بعض الأسر وبعض الناس إلى الشاطئ، ودخل طفل ووالدته البحر، وتعرضوا للغرق؛ فبدأ الناس الموجودون على الشاطئ يجرون نحوهم واحدًا تلو الآخر، ووصل عددهم إلى 11 شخصًا، غرقوا جميعًا، وتَمَكّنا من إخراج 9 جثامين حتى الآن.

وأوضح "الشريف" أن الشاطئ مغلق مثل باقي الشواطئ، وهناك 10 لافتات مكتوب عليها في الشاطئ أنه مغلق بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن مساحة الشاطئ 1800 متر، وهو من الشواطئ الخطرة التي بها دوامات وأمواج عالية؛ لافتًا إلى أنه قرر بناء سور كبير أمامه بوابات متعددة لمنع الدخول إلى الشاطئ.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:48 AM

بعد انتشال 10 غرقى.. شاهد إغلاق "شاطئ الموت" بمصر

بدأ بغرق طفل وموت 10 أشخاص حاولوا إنقاذه

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,739

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر، في انتشال الجثة العاشرة ضِمن 11 غريقًا من ضحايا شاطئ النخيل بحي العجمي، والمعروف بـ"شاطئ الموت".

وحسب موقع "مصراوي"، قال مصدر أمني، مساء أمس السبت: إن الجثة التي جرى انتشالها من أمام شاطئ السلام المجاور للنخيل -على بُعد كيلو مترًا من موقع الغرق- لشاب يُدعى إسماعيل سعيد 17 عامًا، مقيم بمنطقة صفط اللبن محافظة الجيرة.

وأضاف المصدر أن أسرة الغريق تعرفت عليه وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف؛ مشيرًا إلى أنه يجري البحث عن شخصين آخرين في مياه البحر.

كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر الجمعة، بشاطئ النخيل بحي العجمي، أثناء محاولتهم إنقاذ طفل غرق، وكانوا جميعًا قد تسللوا إلى الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ في ظل جائحة كورونا.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل غرق 11 مواطنًا في شاطئ النخيل، في مقابلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور؛ حيث قال: إن قصة غرق 11 مواطنًا جاءت بعد تسلل بعض المواطنين بعد صلاة الفجر؛ حيث دخلت بعض الأسر وبعض الناس إلى الشاطئ، ودخل طفل ووالدته البحر، وتعرضوا للغرق؛ فبدأ الناس الموجودون على الشاطئ يجرون نحوهم واحدًا تلو الآخر، ووصل عددهم إلى 11 شخصًا، غرقوا جميعًا، وتَمَكّنا من إخراج 9 جثامين حتى الآن.

وأوضح "الشريف" أن الشاطئ مغلق مثل باقي الشواطئ، وهناك 10 لافتات مكتوب عليها في الشاطئ أنه مغلق بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن مساحة الشاطئ 1800 متر، وهو من الشواطئ الخطرة التي بها دوامات وأمواج عالية؛ لافتًا إلى أنه قرر بناء سور كبير أمامه بوابات متعددة لمنع الدخول إلى الشاطئ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,021
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,759
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,971

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة