تحطم طائرة الخطوط الباكستانية قرب مطار كراتشي.. تُقِل 107 أشخاص
كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي
أفادت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، بتحطم طائرة تُقِل 107 أشخاص كانوا على متنها، قُرب مطار كراتشي.
وطِبقًا لوسائل إعلام باكستانية فإن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، تحطمت قُرب مطار كراتشي اليوم الجمعة، دون الكشف عن عدد الضحايا.
ونقل موقع The News International الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني، تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي، وتحطمت قُرب مطار جناح الدولي، وأكدت تقارير صحفية أنها من طراز "إيرباص إيه 320".
تحطم طائرة الخطوط الباكستانية قرب مطار كراتشي.. تُقِل 107 أشخاص
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-22
أفادت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، بتحطم طائرة تُقِل 107 أشخاص كانوا على متنها، قُرب مطار كراتشي.
وطِبقًا لوسائل إعلام باكستانية فإن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، تحطمت قُرب مطار كراتشي اليوم الجمعة، دون الكشف عن عدد الضحايا.
ونقل موقع The News International الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني، تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي، وتحطمت قُرب مطار جناح الدولي، وأكدت تقارير صحفية أنها من طراز "إيرباص إيه 320".
وشوهد الدخان يتصاعد فوق موقع تحطم الطائرة.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:57 PM
تحطم طائرة الخطوط الباكستانية قرب مطار كراتشي.. تُقِل 107 أشخاص
أفادت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، بتحطم طائرة تُقِل 107 أشخاص كانوا على متنها، قُرب مطار كراتشي.
وطِبقًا لوسائل إعلام باكستانية فإن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، تحطمت قُرب مطار كراتشي اليوم الجمعة، دون الكشف عن عدد الضحايا.
ونقل موقع The News International الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني، تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي، وتحطمت قُرب مطار جناح الدولي، وأكدت تقارير صحفية أنها من طراز "إيرباص إيه 320".