الإحصاء الخليجي: 90.7 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,587 وحالات التعافي من الفيروس 2,506,361

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 91 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 90,709,716 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,534,120 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,506,361 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,587 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.