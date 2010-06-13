وكان "حمدالله" قد أثار الجدل رفقة فيصل فجر خلال اللقاء الودي الذي خسره المنتخب المغربي أمام غامبيا؛ حيث تجادلا حول ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، وانتزع فيصل فجر الكرة من مهاجم النصر وسددها لكنه أضاعها؛ ما تسبب في شجار بين الطرفين.

وبحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن "حمدالله" مصاب على مستوى الظهر والورك وسيجري فحوصات طبية غدًا الجمعة.

بات غياب المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي عن نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 مؤكدًا، بسبب الإصابة، وقرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي تعويضه بكريم باعدي.

يخضع غدًا لفحوصات طبية.. "حمدالله" خارج حسابات المغرب بأمم افريقيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13 بات غياب المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي عن نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 مؤكدًا، بسبب الإصابة، وقرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي تعويضه بكريم باعدي. وبحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن "حمدالله" مصاب على مستوى الظهر والورك وسيجري فحوصات طبية غدًا الجمعة. وكان "حمدالله" قد أثار الجدل رفقة فيصل فجر خلال اللقاء الودي الذي خسره المنتخب المغربي أمام غامبيا؛ حيث تجادلا حول ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، وانتزع فيصل فجر الكرة من مهاجم النصر وسددها لكنه أضاعها؛ ما تسبب في شجار بين الطرفين.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 06:15 PM

اخر تعديل 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 11:42 PM

يخضع غدًا لفحوصات طبية.. "حمدالله" خارج حسابات المغرب بأمم افريقيا وضع المدرب "هيرفي" في مأزق قبل انطلاق بطولة القارة السمراء بأيام





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بات غياب المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي عن نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 مؤكدًا، بسبب الإصابة، وقرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي تعويضه بكريم باعدي.

وبحسب بيان الاتحاد المغربي، فإن "حمدالله" مصاب على مستوى الظهر والورك وسيجري فحوصات طبية غدًا الجمعة.

وكان "حمدالله" قد أثار الجدل رفقة فيصل فجر خلال اللقاء الودي الذي خسره المنتخب المغربي أمام غامبيا؛ حيث تجادلا حول ضربة جزاء حصل عليها المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع، وانتزع فيصل فجر الكرة من مهاجم النصر وسددها لكنه أضاعها؛ ما تسبب في شجار بين الطرفين.