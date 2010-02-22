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بالصور.. "السديري" يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك سعود

جُهز بـ 48 عيادة بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مستفيد في اليوم الواحد

وقف نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم على جاهزية مركز لقاحات فيروس كورونا كوفيد19 في مقر جامعة الملك سعود وما يضمه من إمكانيات طبية وفنية وبشرية، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وأوضح الدكتور بدران العمر أن هذا المركز يأتي انطلاقاً من المساهمة المجتمعية التي توليها جامعة الملك سعود لخدمة طلابها ومنسوبيها والمواطنين والمقيمين، وانسجاماً مع حرص الحكومة الرشيدة على العناية بصحة الجميع وسلامتهم في كل أرجاء الوطن الغالي.

من جانبه أشار المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي إلى أن المركز جُهز بـ 48 عيادة بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مستفيد في اليوم الواحد، مبيناً أن الجامعة سخرت الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة في المركز حيث وُزعت على مختلف الأقسام لضمان انسيابية رحلة التطعيم بدءاً من التسجيل وصولاً إلى تلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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بالصور.. "السديري" يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك سعود
سبق

وقف نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم على جاهزية مركز لقاحات فيروس كورونا كوفيد19 في مقر جامعة الملك سعود وما يضمه من إمكانيات طبية وفنية وبشرية، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وأوضح الدكتور بدران العمر أن هذا المركز يأتي انطلاقاً من المساهمة المجتمعية التي توليها جامعة الملك سعود لخدمة طلابها ومنسوبيها والمواطنين والمقيمين، وانسجاماً مع حرص الحكومة الرشيدة على العناية بصحة الجميع وسلامتهم في كل أرجاء الوطن الغالي.

من جانبه أشار المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي إلى أن المركز جُهز بـ 48 عيادة بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مستفيد في اليوم الواحد، مبيناً أن الجامعة سخرت الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة في المركز حيث وُزعت على مختلف الأقسام لضمان انسيابية رحلة التطعيم بدءاً من التسجيل وصولاً إلى تلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
07:35 PM

بالصور.. "السديري" يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بجامعة الملك سعود

جُهز بـ 48 عيادة بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مستفيد في اليوم الواحد

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,486

وقف نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم على جاهزية مركز لقاحات فيروس كورونا كوفيد19 في مقر جامعة الملك سعود وما يضمه من إمكانيات طبية وفنية وبشرية، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وأوضح الدكتور بدران العمر أن هذا المركز يأتي انطلاقاً من المساهمة المجتمعية التي توليها جامعة الملك سعود لخدمة طلابها ومنسوبيها والمواطنين والمقيمين، وانسجاماً مع حرص الحكومة الرشيدة على العناية بصحة الجميع وسلامتهم في كل أرجاء الوطن الغالي.

من جانبه أشار المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي إلى أن المركز جُهز بـ 48 عيادة بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مستفيد في اليوم الواحد، مبيناً أن الجامعة سخرت الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة في المركز حيث وُزعت على مختلف الأقسام لضمان انسيابية رحلة التطعيم بدءاً من التسجيل وصولاً إلى تلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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