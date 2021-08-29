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في نسخته الأولى.. "إثراء" يطلق برنامج المسرح في المدارس

يتضمّن تقديم دورات تدريبية حول أساسيات ومهارات تدريس الدراما

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالتعاون مع تعليم المنطقة الشرقية اليوم، برنامج "المسرح في المدارس" في نسخته الأولى، الذي يهدف إلى بناء منصة ثقافية تعزّز شغف التعلّم والابتكار، وتعزيز الاهتمام بالفنّ المسرحي.

ويتضمّن البرنامج تقديم دورات تدريبية لمنسوبي التعليم حول أساسيات ومهارات تدريس الدراما والمسرح وإقامة جلسات حوار وورش عمل متخصصة ودورات تدريبية متعددة منها، مقدمة في التمثيل، الأداء والإنتاج الصوتي، الحركة والأداء البدني، السرد القصصي.

ويهدف برنامج "المسرح في المدارس" إلى تصميم وتقديم دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت وتدريب 40 معلمًا ومعلمة من المدارس المتوسطة في المنطقة الشرقية وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للفنون المسرحية وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في نسخته الأولى.. "إثراء" يطلق برنامج المسرح في المدارس
سبق

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالتعاون مع تعليم المنطقة الشرقية اليوم، برنامج "المسرح في المدارس" في نسخته الأولى، الذي يهدف إلى بناء منصة ثقافية تعزّز شغف التعلّم والابتكار، وتعزيز الاهتمام بالفنّ المسرحي.

ويتضمّن البرنامج تقديم دورات تدريبية لمنسوبي التعليم حول أساسيات ومهارات تدريس الدراما والمسرح وإقامة جلسات حوار وورش عمل متخصصة ودورات تدريبية متعددة منها، مقدمة في التمثيل، الأداء والإنتاج الصوتي، الحركة والأداء البدني، السرد القصصي.

ويهدف برنامج "المسرح في المدارس" إلى تصميم وتقديم دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت وتدريب 40 معلمًا ومعلمة من المدارس المتوسطة في المنطقة الشرقية وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للفنون المسرحية وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
03:30 PM

في نسخته الأولى.. "إثراء" يطلق برنامج المسرح في المدارس

يتضمّن تقديم دورات تدريبية حول أساسيات ومهارات تدريس الدراما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالتعاون مع تعليم المنطقة الشرقية اليوم، برنامج "المسرح في المدارس" في نسخته الأولى، الذي يهدف إلى بناء منصة ثقافية تعزّز شغف التعلّم والابتكار، وتعزيز الاهتمام بالفنّ المسرحي.

ويتضمّن البرنامج تقديم دورات تدريبية لمنسوبي التعليم حول أساسيات ومهارات تدريس الدراما والمسرح وإقامة جلسات حوار وورش عمل متخصصة ودورات تدريبية متعددة منها، مقدمة في التمثيل، الأداء والإنتاج الصوتي، الحركة والأداء البدني، السرد القصصي.

ويهدف برنامج "المسرح في المدارس" إلى تصميم وتقديم دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت وتدريب 40 معلمًا ومعلمة من المدارس المتوسطة في المنطقة الشرقية وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للفنون المسرحية وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

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