ما المقصود بـ " مَصَانِعَ " في قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ..؟#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً
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ما المقصود بـ " مَصَانِعَ " في قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ..؟صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-24
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
05:30 PM
ما المقصود بـ " مَصَانِعَ " في قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ..؟
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