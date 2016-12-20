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شاهد.. الإسكندرية تكتسي بالثلوج وسط موجة طقس سيئ تضرب عدة مدن مصرية

التقلبات تَسببت في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق "بوغازي الدخيلة" وتوقف الصيد

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلوجًا تغطي محافظة الإسكندرية المصرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من الخروج في الطقس العاصف الذي يضرب السواحل الشمالية المصرية.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، غلق "بوغازي الميناء" لحين تحسن الأحوال الجوية، التي من المتوقع أن تستقر بنهاية يوم الاثنين.

ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسكندرية إلى 11 درجة مئوية؛ الأمر الذي جعل المحافظ يعلن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وعلق البعض على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه مدينة الإسكندرية بالمدن الأوروبية؛ في حين عبّر آخرون عن شدة البرودة التي يعانون منها.

وتعليقًا على الأحوال الجوية، قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محمود نافع: إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف، وعدد من شوارع طريق "الإسكندرية- مطروح".

ووفق "سكاي نيوز عربية" تسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق "بوغازي" ومينائي الإسكندرية والدخيلة؛ فضلًا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

ووجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، طارق شاهين، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة، وتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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شاهد.. الإسكندرية تكتسي بالثلوج وسط موجة طقس سيئ تضرب عدة مدن مصرية
سبق

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلوجًا تغطي محافظة الإسكندرية المصرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من الخروج في الطقس العاصف الذي يضرب السواحل الشمالية المصرية.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، غلق "بوغازي الميناء" لحين تحسن الأحوال الجوية، التي من المتوقع أن تستقر بنهاية يوم الاثنين.

ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسكندرية إلى 11 درجة مئوية؛ الأمر الذي جعل المحافظ يعلن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وعلق البعض على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه مدينة الإسكندرية بالمدن الأوروبية؛ في حين عبّر آخرون عن شدة البرودة التي يعانون منها.

وتعليقًا على الأحوال الجوية، قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محمود نافع: إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف، وعدد من شوارع طريق "الإسكندرية- مطروح".

ووفق "سكاي نيوز عربية" تسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق "بوغازي" ومينائي الإسكندرية والدخيلة؛ فضلًا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

ووجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، طارق شاهين، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة، وتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:11 PM

شاهد.. الإسكندرية تكتسي بالثلوج وسط موجة طقس سيئ تضرب عدة مدن مصرية

التقلبات تَسببت في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق "بوغازي الدخيلة" وتوقف الصيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلوجًا تغطي محافظة الإسكندرية المصرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من الخروج في الطقس العاصف الذي يضرب السواحل الشمالية المصرية.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، غلق "بوغازي الميناء" لحين تحسن الأحوال الجوية، التي من المتوقع أن تستقر بنهاية يوم الاثنين.

ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسكندرية إلى 11 درجة مئوية؛ الأمر الذي جعل المحافظ يعلن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وعلق البعض على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه مدينة الإسكندرية بالمدن الأوروبية؛ في حين عبّر آخرون عن شدة البرودة التي يعانون منها.

وتعليقًا على الأحوال الجوية، قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محمود نافع: إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف، وعدد من شوارع طريق "الإسكندرية- مطروح".

ووفق "سكاي نيوز عربية" تسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق "بوغازي" ومينائي الإسكندرية والدخيلة؛ فضلًا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

ووجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، طارق شاهين، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة، وتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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