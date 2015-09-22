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أمطار جازان تلطف الأجواء وتجري عدداً من الأودية.. وتحذيرات للمتنزهين

"المدني" طالب الجميع بالتقيد بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات

تشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها عدد من الأودية.

وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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أمطار جازان تلطف الأجواء وتجري عدداً من الأودية.. وتحذيرات للمتنزهين
سبق

تشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها عدد من الأودية.

وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
09:57 PM

أمطار جازان تلطف الأجواء وتجري عدداً من الأودية.. وتحذيرات للمتنزهين

"المدني" طالب الجميع بالتقيد بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات

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فهد كاملي - جازان
1
975

تشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها عدد من الأودية.

وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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