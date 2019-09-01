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أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بحائل

مسؤولون يتفقدون المدارس ويشيدون بالانضباط والاستعدادات

عاد أكثر من 140 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في منطقة حائل، اليوم الأحد، بعد إكمال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لكافة التجهيزات والترتيبات لتدشين العام الدراسي بكل جدية ونشاط.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، قد أكملت كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بعودة أبنائها الطلاب والطالبات، والتأكد من جاهزية المدارس، وتدشين انطلاق النقل التعليمي بتعليم المنطقة، وأخذ جولة على بعض الحافلات المجهزة للنقل العام والتربية الخاصة، كما تم التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس".

من جهة أخرى زار مدير عام التعليم يوسف الثويني، ومساعدوه اليوم الأحد 2/1/ 1441هـ عدداً من المدارس؛ حيث زار مدرسة "مسارات العالمية" ومدرسة "ابن سيرين" الابتدائية، ومدارس منار العلم.

وزار المساعد للشؤون التعليمية "بنين" يحيى العماري، مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية، كما زار المساعد للشؤون المدرسية عبدالعزيز الحميان، مدرسة مصعب بن عُمير الابتدائية وثانوية الأمير مقرن.

وأثنى جميع مسؤولي التعليم على ما وجدوه من تجهيزات واستعداد مبكر في المدارس التي تمت زيارتها وتنفيذ برامج استقبال الطلاب.

وهنأ مدير عام التعليم يوسف الثويني، منسوبي تعليم حائل بمناسبة العودة لميادين العلم والمعرفة، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح والإبداع.

من جهتها، زارت المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي عددًا من المدارس، وذلك للوقوف والاطلاع على كافة الاستعدادات واستقبال الطالبات في أول يوم دراسي جديد، من خلال برامج التهيئة والاستعداد خاصة للصف الأول الابتدائي.

وأكدت "الجنيدي"، استمرار هذه الزيارات الميدانية ومتابعة الانضباط المدرسي، واستلام جميع المقررات الدراسية، وبدء الدراسة الفعلية للطالبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بحائل
سبق

عاد أكثر من 140 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في منطقة حائل، اليوم الأحد، بعد إكمال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لكافة التجهيزات والترتيبات لتدشين العام الدراسي بكل جدية ونشاط.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، قد أكملت كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بعودة أبنائها الطلاب والطالبات، والتأكد من جاهزية المدارس، وتدشين انطلاق النقل التعليمي بتعليم المنطقة، وأخذ جولة على بعض الحافلات المجهزة للنقل العام والتربية الخاصة، كما تم التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس".

من جهة أخرى زار مدير عام التعليم يوسف الثويني، ومساعدوه اليوم الأحد 2/1/ 1441هـ عدداً من المدارس؛ حيث زار مدرسة "مسارات العالمية" ومدرسة "ابن سيرين" الابتدائية، ومدارس منار العلم.

وزار المساعد للشؤون التعليمية "بنين" يحيى العماري، مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية، كما زار المساعد للشؤون المدرسية عبدالعزيز الحميان، مدرسة مصعب بن عُمير الابتدائية وثانوية الأمير مقرن.

وأثنى جميع مسؤولي التعليم على ما وجدوه من تجهيزات واستعداد مبكر في المدارس التي تمت زيارتها وتنفيذ برامج استقبال الطلاب.

وهنأ مدير عام التعليم يوسف الثويني، منسوبي تعليم حائل بمناسبة العودة لميادين العلم والمعرفة، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح والإبداع.

من جهتها، زارت المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي عددًا من المدارس، وذلك للوقوف والاطلاع على كافة الاستعدادات واستقبال الطالبات في أول يوم دراسي جديد، من خلال برامج التهيئة والاستعداد خاصة للصف الأول الابتدائي.

وأكدت "الجنيدي"، استمرار هذه الزيارات الميدانية ومتابعة الانضباط المدرسي، واستلام جميع المقررات الدراسية، وبدء الدراسة الفعلية للطالبات.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
06:49 PM

أكثر من 140 ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة بحائل

مسؤولون يتفقدون المدارس ويشيدون بالانضباط والاستعدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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عاد أكثر من 140 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في منطقة حائل، اليوم الأحد، بعد إكمال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لكافة التجهيزات والترتيبات لتدشين العام الدراسي بكل جدية ونشاط.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، قد أكملت كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة بعودة أبنائها الطلاب والطالبات، والتأكد من جاهزية المدارس، وتدشين انطلاق النقل التعليمي بتعليم المنطقة، وأخذ جولة على بعض الحافلات المجهزة للنقل العام والتربية الخاصة، كما تم التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس".

من جهة أخرى زار مدير عام التعليم يوسف الثويني، ومساعدوه اليوم الأحد 2/1/ 1441هـ عدداً من المدارس؛ حيث زار مدرسة "مسارات العالمية" ومدرسة "ابن سيرين" الابتدائية، ومدارس منار العلم.

وزار المساعد للشؤون التعليمية "بنين" يحيى العماري، مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية، كما زار المساعد للشؤون المدرسية عبدالعزيز الحميان، مدرسة مصعب بن عُمير الابتدائية وثانوية الأمير مقرن.

وأثنى جميع مسؤولي التعليم على ما وجدوه من تجهيزات واستعداد مبكر في المدارس التي تمت زيارتها وتنفيذ برامج استقبال الطلاب.

وهنأ مدير عام التعليم يوسف الثويني، منسوبي تعليم حائل بمناسبة العودة لميادين العلم والمعرفة، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح والإبداع.

من جهتها، زارت المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي عددًا من المدارس، وذلك للوقوف والاطلاع على كافة الاستعدادات واستقبال الطالبات في أول يوم دراسي جديد، من خلال برامج التهيئة والاستعداد خاصة للصف الأول الابتدائي.

وأكدت "الجنيدي"، استمرار هذه الزيارات الميدانية ومتابعة الانضباط المدرسي، واستلام جميع المقررات الدراسية، وبدء الدراسة الفعلية للطالبات.

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