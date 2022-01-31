صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

جازان.. القبض على مقيم باكستاني بحوزته 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-31 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 04:42 PM

جازان.. القبض على مقيم باكستاني بحوزته 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل صهريج مياه.. جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.