صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
جازان.. القبض على مقيم باكستاني بحوزته 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
مخبأة داخل صهريج مياه.. جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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جازان.. القبض على مقيم باكستاني بحوزته 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-31
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:42 PM
جازان.. القبض على مقيم باكستاني بحوزته 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
مخبأة داخل صهريج مياه.. جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (220) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل صهريج مياه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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