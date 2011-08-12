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تجسيداً لمقولة الملك.. طبيبات مكة يمكنّ حجاجاً منومين من التواصل مع ذويهم

مبادرة عملن عليها خارج دوامهن وبما يتوافق مع رؤية 2030

سجّلت طبيبات مكة المكرمة، أروع الأمثلة في التفاني بالعمل على خدمة ضيوف الرحمن تجسيداً لما ذكره خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله: "نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن".


ويكمن عمل الطبيبات المتطوعات على خدمة ضيوف الرحمن خارج دوامهن الرسمي، حيث يقمن بالإضافة إلى عملهن أثناء راحتهن، مع مجموعة من الفتيات الأخريات في تخصصات مختلفة؛ برعاية المرضى المنومين من الحجاج في مستشفيات العاصمة المقدسة، وتوفير أجهزة اتصال، لتمكينهم من الاتصال مع ذويهم وتقديم الهدايا والورود.

من جانبها عبرت الدكتورة غزل الهباش عضو برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام؛ المشاركة في رعاية ضيفات الرحمن المنومات في مستشفيات العاصمة المقدسة بالشراكة مع قسم الشراكة المجتمعية بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عن سعادتها الغامرة وزميلاتها بما تقدم من خدمة لضيفات الرحمن المنومات في المستشفيات.

وأضافت الهباش أن مشاركة الفتيات في أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام بدأت منذ أكثر من عشر سنوات وما زال مستمراً حتى الآن، وإننا بمثل هذه المشاركات نحقق دور المرأة المكية ومساهمة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج خدمة ضيف الرحمن ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

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تجسيداً لمقولة الملك.. طبيبات مكة يمكنّ حجاجاً منومين من التواصل مع ذويهم
سبق

سجّلت طبيبات مكة المكرمة، أروع الأمثلة في التفاني بالعمل على خدمة ضيوف الرحمن تجسيداً لما ذكره خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله: "نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن".


ويكمن عمل الطبيبات المتطوعات على خدمة ضيوف الرحمن خارج دوامهن الرسمي، حيث يقمن بالإضافة إلى عملهن أثناء راحتهن، مع مجموعة من الفتيات الأخريات في تخصصات مختلفة؛ برعاية المرضى المنومين من الحجاج في مستشفيات العاصمة المقدسة، وتوفير أجهزة اتصال، لتمكينهم من الاتصال مع ذويهم وتقديم الهدايا والورود.

من جانبها عبرت الدكتورة غزل الهباش عضو برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام؛ المشاركة في رعاية ضيفات الرحمن المنومات في مستشفيات العاصمة المقدسة بالشراكة مع قسم الشراكة المجتمعية بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عن سعادتها الغامرة وزميلاتها بما تقدم من خدمة لضيفات الرحمن المنومات في المستشفيات.

وأضافت الهباش أن مشاركة الفتيات في أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام بدأت منذ أكثر من عشر سنوات وما زال مستمراً حتى الآن، وإننا بمثل هذه المشاركات نحقق دور المرأة المكية ومساهمة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج خدمة ضيف الرحمن ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:54 AM

تجسيداً لمقولة الملك.. طبيبات مكة يمكنّ حجاجاً منومين من التواصل مع ذويهم

مبادرة عملن عليها خارج دوامهن وبما يتوافق مع رؤية 2030

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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سجّلت طبيبات مكة المكرمة، أروع الأمثلة في التفاني بالعمل على خدمة ضيوف الرحمن تجسيداً لما ذكره خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله: "نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن".


ويكمن عمل الطبيبات المتطوعات على خدمة ضيوف الرحمن خارج دوامهن الرسمي، حيث يقمن بالإضافة إلى عملهن أثناء راحتهن، مع مجموعة من الفتيات الأخريات في تخصصات مختلفة؛ برعاية المرضى المنومين من الحجاج في مستشفيات العاصمة المقدسة، وتوفير أجهزة اتصال، لتمكينهم من الاتصال مع ذويهم وتقديم الهدايا والورود.

من جانبها عبرت الدكتورة غزل الهباش عضو برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام؛ المشاركة في رعاية ضيفات الرحمن المنومات في مستشفيات العاصمة المقدسة بالشراكة مع قسم الشراكة المجتمعية بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، عن سعادتها الغامرة وزميلاتها بما تقدم من خدمة لضيفات الرحمن المنومات في المستشفيات.

وأضافت الهباش أن مشاركة الفتيات في أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام بدأت منذ أكثر من عشر سنوات وما زال مستمراً حتى الآن، وإننا بمثل هذه المشاركات نحقق دور المرأة المكية ومساهمة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج خدمة ضيف الرحمن ورفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

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