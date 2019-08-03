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الدفاع المدني ينفذ فرضية لمواجهة تسرب غاز وحريق مبنى مأهول بالحجاح بـ"العزيزية"

بهدف وضع تنظيم قادر على توزيع المسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بكل جهة

نفذت قوات الدفاع المدني اليوم (سيناريو) فرضية لمواجهة احتمالات تسرب غاز وحريق مبنى مأهول بالحجاج بحي العزيزية، بهدف وضع تنظيم قادر على توزيع المسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بكل جهة، وذلك في اطار جهود قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لرفع درجة الاستعداد وسرعة الاستجابة لكافة الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله- قد يقع خلال حج هذا العام.
وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، أن فرضية تسرب غاز وحريق بمبنى بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة، تم خلالها تنفيذ كل الإجراءات وأعمال الحماية المدنية بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في الفرضية، كما شهدت مشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي بالفرضية من خلال البحث عن الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض.
من جانبه، أشار مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، إلى وجود عدة أهداف للفرضيات التي يقوم بها رجال الدفاع المدني قبل الحج، من أهمها التنسيق، والتعامل السريع مع كل حالة قد تطرأ لا قدر الله، بالإضافة إلى معايشة أجواء الحوادث فيما لو وقع حادث، فضلاً عن كسب الخبرة من هذه الأعمال في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة ومعالجة الوضع ونقل المصابين، وكذلك القدرة الاستيعابية للمباني والمساكن، مشيداً في ختام الفرضية، بالجهود التي بذلتها كل الجهات المشاركة.

وفي نهاية الفرضية عقد المختصون من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية اجتماعاً نوقش خلاله أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة وتدريب المختصين في أعمال السلامة في المنشآت ودورهم في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث، وشاركت بالفرضية عدد من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.

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الدفاع المدني ينفذ فرضية لمواجهة تسرب غاز وحريق مبنى مأهول بالحجاح بـ"العزيزية"
سبق

نفذت قوات الدفاع المدني اليوم (سيناريو) فرضية لمواجهة احتمالات تسرب غاز وحريق مبنى مأهول بالحجاج بحي العزيزية، بهدف وضع تنظيم قادر على توزيع المسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بكل جهة، وذلك في اطار جهود قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لرفع درجة الاستعداد وسرعة الاستجابة لكافة الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله- قد يقع خلال حج هذا العام.
وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، أن فرضية تسرب غاز وحريق بمبنى بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة، تم خلالها تنفيذ كل الإجراءات وأعمال الحماية المدنية بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في الفرضية، كما شهدت مشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي بالفرضية من خلال البحث عن الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض.
من جانبه، أشار مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، إلى وجود عدة أهداف للفرضيات التي يقوم بها رجال الدفاع المدني قبل الحج، من أهمها التنسيق، والتعامل السريع مع كل حالة قد تطرأ لا قدر الله، بالإضافة إلى معايشة أجواء الحوادث فيما لو وقع حادث، فضلاً عن كسب الخبرة من هذه الأعمال في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة ومعالجة الوضع ونقل المصابين، وكذلك القدرة الاستيعابية للمباني والمساكن، مشيداً في ختام الفرضية، بالجهود التي بذلتها كل الجهات المشاركة.

وفي نهاية الفرضية عقد المختصون من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية اجتماعاً نوقش خلاله أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة وتدريب المختصين في أعمال السلامة في المنشآت ودورهم في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث، وشاركت بالفرضية عدد من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
09:27 PM

الدفاع المدني ينفذ فرضية لمواجهة تسرب غاز وحريق مبنى مأهول بالحجاح بـ"العزيزية"

بهدف وضع تنظيم قادر على توزيع المسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بكل جهة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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نفذت قوات الدفاع المدني اليوم (سيناريو) فرضية لمواجهة احتمالات تسرب غاز وحريق مبنى مأهول بالحجاج بحي العزيزية، بهدف وضع تنظيم قادر على توزيع المسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بكل جهة، وذلك في اطار جهود قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لرفع درجة الاستعداد وسرعة الاستجابة لكافة الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله- قد يقع خلال حج هذا العام.
وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، أن فرضية تسرب غاز وحريق بمبنى بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة، تم خلالها تنفيذ كل الإجراءات وأعمال الحماية المدنية بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في الفرضية، كما شهدت مشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي بالفرضية من خلال البحث عن الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض.
من جانبه، أشار مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، إلى وجود عدة أهداف للفرضيات التي يقوم بها رجال الدفاع المدني قبل الحج، من أهمها التنسيق، والتعامل السريع مع كل حالة قد تطرأ لا قدر الله، بالإضافة إلى معايشة أجواء الحوادث فيما لو وقع حادث، فضلاً عن كسب الخبرة من هذه الأعمال في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة ومعالجة الوضع ونقل المصابين، وكذلك القدرة الاستيعابية للمباني والمساكن، مشيداً في ختام الفرضية، بالجهود التي بذلتها كل الجهات المشاركة.

وفي نهاية الفرضية عقد المختصون من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية اجتماعاً نوقش خلاله أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة وتدريب المختصين في أعمال السلامة في المنشآت ودورهم في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث، وشاركت بالفرضية عدد من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.

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