تواصل الفرق المتابعة والتنفيذ من الجهات المشاركة، مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأعمال الميدانية في منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة أعمالها الميدانية. وقامت الفرق بإزالة 738 عقارًا من المجموع الكلي للعقارات، البالغ عددها 2003 عقارات في المراحل الحالية، ومن المتوقع أن تتم عملية الإزالة من كامل العقارات في المرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس القادم.

من أصل 2003.. إزالة 738 عقارًا بـ"نكاسة مكة" عبدالرزاق البجالي سبق 2022-02-17 تواصل الفرق المتابعة والتنفيذ من الجهات المشاركة، مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأعمال الميدانية في منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة أعمالها الميدانية.



وقامت الفرق بإزالة 738 عقارًا من المجموع الكلي للعقارات، البالغ عددها 2003 عقارات في المراحل الحالية، ومن المتوقع أن تتم عملية الإزالة من كامل العقارات في المرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس القادم.



17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 11:10 PM

من أصل 2003.. إزالة 738 عقارًا بـ"نكاسة مكة" متوقع أن تتم عملية الإزالة بالمرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس





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تواصل الفرق المتابعة والتنفيذ من الجهات المشاركة، مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأعمال الميدانية في منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة أعمالها الميدانية.



وقامت الفرق بإزالة 738 عقارًا من المجموع الكلي للعقارات، البالغ عددها 2003 عقارات في المراحل الحالية، ومن المتوقع أن تتم عملية الإزالة من كامل العقارات في المرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس القادم.

