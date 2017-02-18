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من أصل 2003.. إزالة 738 عقارًا بـ"نكاسة مكة"

متوقع أن تتم عملية الإزالة بالمرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس

تواصل الفرق المتابعة والتنفيذ من الجهات المشاركة، مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأعمال الميدانية في منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة أعمالها الميدانية.

وقامت الفرق بإزالة 738 عقارًا من المجموع الكلي للعقارات، البالغ عددها 2003 عقارات في المراحل الحالية، ومن المتوقع أن تتم عملية الإزالة من كامل العقارات في المرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس القادم.

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من أصل 2003.. إزالة 738 عقارًا بـ"نكاسة مكة"
سبق

تواصل الفرق المتابعة والتنفيذ من الجهات المشاركة، مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأعمال الميدانية في منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة أعمالها الميدانية.

وقامت الفرق بإزالة 738 عقارًا من المجموع الكلي للعقارات، البالغ عددها 2003 عقارات في المراحل الحالية، ومن المتوقع أن تتم عملية الإزالة من كامل العقارات في المرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس القادم.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:10 PM

من أصل 2003.. إزالة 738 عقارًا بـ"نكاسة مكة"

متوقع أن تتم عملية الإزالة بالمرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
2
1,716

تواصل الفرق المتابعة والتنفيذ من الجهات المشاركة، مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأعمال الميدانية في منطقة قوز ‫النكاسة بمكة المكرمة أعمالها الميدانية.

وقامت الفرق بإزالة 738 عقارًا من المجموع الكلي للعقارات، البالغ عددها 2003 عقارات في المراحل الحالية، ومن المتوقع أن تتم عملية الإزالة من كامل العقارات في المرحلتين الأولى والثانية في 24 مارس القادم.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,152

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