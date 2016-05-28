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في مهد الذهب.. إنقاذ طفل تعرض لغرق ومضاعفات هددت حياته

أصيب بانخفاض في نبض القلب والتنفس مع زرقة بالجلد

تمكن فريق طبي بمستشفى المهد العام من إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق، وأصيب على إثره بانخفاض في نبضات القلب والتنفس مع زرقة بالجلد.

وكان ذوو الطفل، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، قد هرعوا به إلى طوارئ مستشفى المهد العام لإنقاذه، حيث عمل أطباء الطوارئ حين استقباله على تقديم الإسعافات اللازمة له، واستدعاء الطاقم المساعد كحالة إنقاذ حياة.

وقد تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة للحفاظ على حياته وضمان سلامة أعضاء جسمه الحيوية.

وقد تكللت الجهود بالنجاح، حيث استرد الطفل وعيه كاملاً، وتحسنت حالته الصحية، وغادر المستشفى سليماً معافى.

فريق طبي مستشفى المهد العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مهد الذهب.. إنقاذ طفل تعرض لغرق ومضاعفات هددت حياته
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى المهد العام من إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق، وأصيب على إثره بانخفاض في نبضات القلب والتنفس مع زرقة بالجلد.

وكان ذوو الطفل، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، قد هرعوا به إلى طوارئ مستشفى المهد العام لإنقاذه، حيث عمل أطباء الطوارئ حين استقباله على تقديم الإسعافات اللازمة له، واستدعاء الطاقم المساعد كحالة إنقاذ حياة.

وقد تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة للحفاظ على حياته وضمان سلامة أعضاء جسمه الحيوية.

وقد تكللت الجهود بالنجاح، حيث استرد الطفل وعيه كاملاً، وتحسنت حالته الصحية، وغادر المستشفى سليماً معافى.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
02:16 PM

في مهد الذهب.. إنقاذ طفل تعرض لغرق ومضاعفات هددت حياته

أصيب بانخفاض في نبض القلب والتنفس مع زرقة بالجلد

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,021

تمكن فريق طبي بمستشفى المهد العام من إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق، وأصيب على إثره بانخفاض في نبضات القلب والتنفس مع زرقة بالجلد.

وكان ذوو الطفل، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، قد هرعوا به إلى طوارئ مستشفى المهد العام لإنقاذه، حيث عمل أطباء الطوارئ حين استقباله على تقديم الإسعافات اللازمة له، واستدعاء الطاقم المساعد كحالة إنقاذ حياة.

وقد تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة للحفاظ على حياته وضمان سلامة أعضاء جسمه الحيوية.

وقد تكللت الجهود بالنجاح، حيث استرد الطفل وعيه كاملاً، وتحسنت حالته الصحية، وغادر المستشفى سليماً معافى.

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