زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف

أكثر من 100 مثقف من جنسيات مختلفة عبر 36 لقاءً.. والعراق ضيف شرف

"زيارة واحدة لا تكفي" هو الانطباع الذي لمسه زوّار معرض الرياض الدولي للكتاب خلال يومه الأول في موقعه الجديد بواجهة الرياض، وهي ذات العبارة التي غرّد بها الدكتور محمد حسن علوان؛ رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة، في أول أيام المعرض، حيث قال: "من ١ إلى ١٠ أكتوبر.. زيارة واحدة لن تكفي".

وبدأ معرض الرياض الدولي للكتاب، في استقبال زوّاره، الجمعة، في أكبر واجهة للنشر العربي وسط حضورٍ كبيرٍ من المفكرين والمثقفين والأدباء وجمهورٍ كثيف غطى جنبات المعرض، بمشاركة أكثر من ألف دار نشر سعودية وعربية وعالمية من 28 دولة.

وتأتي الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار «وجهة جديدة، وفصل جديد» وهي أول دورة تنظّمها وزارة الثقافة منذ انتقلت إليها مهمة تنظيم معرض الكتاب، الذي يمتد خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الحالي في موقعه الجديد بواجهة الرياض.

ويشارك أكثر من 100 مثقف وناقد من مختلف الجنسيات في «لقاءات ثقافية»؛ للحديث عن قضايا أدبية وثقافية مُلحّة من خلال 36 ندوة ومحاضرة تقام على مدى أيام المعرض العشرة.

ويحتفي المعرض بجمهورية العراق بوصفها «ضيف الشرف»، حيث تشارك بوفد ثقافي وفني كبير يرأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم؛ كما يشارك الوفد العراقي في ندوات وأمسيات ثقافية عبر نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين.

وتأتي المشاركة العراقية محمّلة بآمال كبيرة عبّر عنها وزير الثقافة والسياحة والآثار، بعد لقاءٍ جمعه بالأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، حيث قال: "حفاوة كبيرة واتفاق على أعمال مشتركة في المستقبل القريب".