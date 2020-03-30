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إسبانيا: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بـ"كورونا"

الرقم يعادل نحو 14% من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد

أعلنت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: 12298 عاملاً في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس "كورونا" ، وكانت إيجابية.

وأضافت: هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل نحو 14% من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بـ"كورونا"
سبق

أعلنت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: 12298 عاملاً في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس "كورونا" ، وكانت إيجابية.

وأضافت: هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل نحو 14% من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:19 PM

إسبانيا: 12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بـ"كورونا"

الرقم يعادل نحو 14% من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: 12298 عاملاً في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس "كورونا" ، وكانت إيجابية.

وأضافت: هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل نحو 14% من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340.

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