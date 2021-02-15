السلمي: دخول الجماهير بالمجان.. وسنمنح شارة النقل التلفزيوني بدون مقابل

في المؤتمر الصحفي العام لـ"كأس العرب لمنتخبات الشباب"

عقدت اللجنة المنظِّمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة مساء اليوم السبت مؤتمرًا صحفيًّا في مدينة الرياض، كشفت فيه الكثير من الجوانب المتعلقة بالبطولة التي تنطلق منافساتها بعد غد الاثنين، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل، بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم، وبالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة في مدن الرياض والدمام والخُبر.

واستهل الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، المؤتمر بتأكيد اكتمال جميع الاستعدادات للبطولة، مشيرًا إلى أن دخول الجماهير مباريات البطولة متاح للجميع بالمجان، إضافة إلى إتاحة شارة النقل لجميع الدول العربية لنقل أحداث البطولة كاملة بدون مقابل. مقدمًا في هذا الصدد شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على هذا الدعم والاهتمام في سبيل إنجاح البطولة من جميع النواحي.

وثمَّن الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة في هذه البطولة، مبينًا أنها "شراكة لا تشمل الجانب الفني فقط، بل الجانبَيْن التدريبي والتثقيفي من خلال ورش العمل التي سيعقدها في المعهد في الرياض والدمام في الجوانب الفنية والإدارية والإعلامية والطبية".

بدوره، ثمَّن مدير البطولة، الدكتور وديع الجريء، دعم واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وللمملكة العربية السعودية على استضافتها البطولة، وتوفير جميع العوامل التي تساعد على نجاحها. مؤكدًا أن "ما شاهدته من تنظيم في هذه البطولة يوازي التنظيم في بطولات العالم لفئة الشباب".

وأبان الدكتور الجريء أن دعوة منتخبَي مدغشقر والسنغال للبطولة "تأتي لتنويع الأساليب الفنية من المدارس الكروية الأخرى، والاحتكاك معها بما يعود بالفائدة على لاعبي المنتخبات العربية".

وأشار الجريء إلى أن "مشاركة المنتخبات العربية في البطولة هي الأكبر. وفي تونس هناك بطولة دولية مع منتخبات أوروبية، ولكنهم فضلوا المشاركة في البطولة العربية التي يشارك فيها 16 منتخبًا، وهو الرقم الذي لم تصل إليه حتى البطولات الإفريقية، وهو أمر يدل على ثقل الدورة الفني، وأنها ستعود بشكل إيجابي على جميع المنتخبات المشاركة. وهذا هدف أساسي، يسعى إليه الاتحاد العربي".

فيما استعرض عبدالله بن فيصل حماد، مدير معهد إعداد القادة، الخدمات التي قدمها المعهد في الجوانب الرياضية والإدارية والتثقيفية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن "دور المعهد الأساس تجهيز القادة في مختلف المجالات عن طريق العديد من الوسائل، كالدورات وورش العمل والتدريب والابتعاث، إضافة إلى مشروع الأكاديميات الذي يقدمه المعهد حاليًا للمواهب من سن 6 سنوات". مشيرًا إلى أنه "سيقام على هامش البطولة ورش عمل طبية وفنية، إضافة إلى دورات للإعلاميين في التنظيم والتنسيق الإعلامي في الرياض والدمام".

وتم في المؤتمر تدشين الكأس الخاصة ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة من قِبل اللجنة المنظمة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.