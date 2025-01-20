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"أخضر 23" يبدأ الإعداد لنصف النهائي الآسيوي

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الأحد تدريباته بعد مواجهة منتخب تايلاند أمس السبت ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ الاثنين، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

تايلاند المنتخب السعودي تحت 23 عاماً كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 منتخب أوزبكستان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر 23" يبدأ الإعداد لنصف النهائي الآسيوي
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الأحد تدريباته بعد مواجهة منتخب تايلاند أمس السبت ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ الاثنين، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:42 PM

"أخضر 23" يبدأ الإعداد لنصف النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الأحد تدريباته بعد مواجهة منتخب تايلاند أمس السبت ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ الاثنين، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

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