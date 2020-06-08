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الهيئة الملكية بينبع توقع اتفاقية استثمارية لمشروع تملك المساكن لمنسوبي "ناتبت"

تخصص بموجبها أراضي في المنطقة السكنية لإنشاء 320 وحدة سكنية

أبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم اتفاقية استثمارية مشروطة مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" تخصص بموجبها أراضي في المنطقة السكنية لمشروع إنشاء 320 وحدة سكنية ضمن برنامج التمليك السكني لمنسوبي شركة "ناتبت" بمدينة ينبع الصناعية، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي ، والعضو المنتدب للشركة الوطنية للصناعات الكيمائية المهندس معتوق بن حسن جنة.

ومن المتوقع أن يلبي المشروع لدى اكتماله جزءًا من الاحتياجات السكنية الخاصة بالقوى البشرية السعودية العاملة في شركة ناتبت، كما تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقيات استثمارية تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إبرامها مع الشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها، انطلاقًا من قيمها السامية التي تؤكد أن استقرار العنصر البشري هو أهم معايير نجاح الاستثمارات بمدنها، وفي إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق أفضل البيئات الاستثمارية وكذلك متطلبات جودة الحياة لشركائها المستثمرين الصناعيين بمدينة ينبع الصناعية .

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الهيئة الملكية بينبع توقع اتفاقية استثمارية لمشروع تملك المساكن لمنسوبي "ناتبت"
سبق

أبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم اتفاقية استثمارية مشروطة مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" تخصص بموجبها أراضي في المنطقة السكنية لمشروع إنشاء 320 وحدة سكنية ضمن برنامج التمليك السكني لمنسوبي شركة "ناتبت" بمدينة ينبع الصناعية، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي ، والعضو المنتدب للشركة الوطنية للصناعات الكيمائية المهندس معتوق بن حسن جنة.

ومن المتوقع أن يلبي المشروع لدى اكتماله جزءًا من الاحتياجات السكنية الخاصة بالقوى البشرية السعودية العاملة في شركة ناتبت، كما تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقيات استثمارية تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إبرامها مع الشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها، انطلاقًا من قيمها السامية التي تؤكد أن استقرار العنصر البشري هو أهم معايير نجاح الاستثمارات بمدنها، وفي إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق أفضل البيئات الاستثمارية وكذلك متطلبات جودة الحياة لشركائها المستثمرين الصناعيين بمدينة ينبع الصناعية .

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
11:18 PM

الهيئة الملكية بينبع توقع اتفاقية استثمارية لمشروع تملك المساكن لمنسوبي "ناتبت"

تخصص بموجبها أراضي في المنطقة السكنية لإنشاء 320 وحدة سكنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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أبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم اتفاقية استثمارية مشروطة مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" تخصص بموجبها أراضي في المنطقة السكنية لمشروع إنشاء 320 وحدة سكنية ضمن برنامج التمليك السكني لمنسوبي شركة "ناتبت" بمدينة ينبع الصناعية، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي ، والعضو المنتدب للشركة الوطنية للصناعات الكيمائية المهندس معتوق بن حسن جنة.

ومن المتوقع أن يلبي المشروع لدى اكتماله جزءًا من الاحتياجات السكنية الخاصة بالقوى البشرية السعودية العاملة في شركة ناتبت، كما تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقيات استثمارية تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إبرامها مع الشركات العاملة في مدنها لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها، انطلاقًا من قيمها السامية التي تؤكد أن استقرار العنصر البشري هو أهم معايير نجاح الاستثمارات بمدنها، وفي إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق أفضل البيئات الاستثمارية وكذلك متطلبات جودة الحياة لشركائها المستثمرين الصناعيين بمدينة ينبع الصناعية .

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