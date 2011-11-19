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انطلاق برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية بصحة الرياض

لـ309 متدربين ومتدربات

انطلق البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية اليوم الأحد بـ"صحة الرياض"، وذلك لـ309 متدربين ومتدربات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض، الدكتور أنور العنزي، أن البرنامج برعاية ثلاث جهات رئيسية، هي: وزارة الصحة، كليات التميز وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وقال إن هذا البرنامج عكفت على صياغته الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب بإشراف نخب علمية مختصة لتثقيف وإثراء المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة بالرعاية الصحية، وذلك من خلال نشر قيم المريض أولاً، وتحقيق العدالة والاحترافية، والالتزام بالجودة، وتنمية روح العمل الجماعي والمبادرة والإنتاجية.

وأضاف: تسعي وزارة الصحة لتحقيق رؤية واعدة في المستقبل، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عالية الجودة.

ولفت إلى أن البرنامج يقسم لمرحلتين، الأولى تدريب نظري لمدة 6 أشهر، وعملي لـ 6 أشهرضمن المرحلة الثانية، وذلك في مرافق وزارة الصحة. ويستمر استقبال خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) حتى الخميس، وفقًا للمواعيد التي أُعطيت للمتقدمين مسبقًا.

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انطلاق برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية بصحة الرياض
سبق

انطلق البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية اليوم الأحد بـ"صحة الرياض"، وذلك لـ309 متدربين ومتدربات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض، الدكتور أنور العنزي، أن البرنامج برعاية ثلاث جهات رئيسية، هي: وزارة الصحة، كليات التميز وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وقال إن هذا البرنامج عكفت على صياغته الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب بإشراف نخب علمية مختصة لتثقيف وإثراء المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة بالرعاية الصحية، وذلك من خلال نشر قيم المريض أولاً، وتحقيق العدالة والاحترافية، والالتزام بالجودة، وتنمية روح العمل الجماعي والمبادرة والإنتاجية.

وأضاف: تسعي وزارة الصحة لتحقيق رؤية واعدة في المستقبل، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عالية الجودة.

ولفت إلى أن البرنامج يقسم لمرحلتين، الأولى تدريب نظري لمدة 6 أشهر، وعملي لـ 6 أشهرضمن المرحلة الثانية، وذلك في مرافق وزارة الصحة. ويستمر استقبال خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) حتى الخميس، وفقًا للمواعيد التي أُعطيت للمتقدمين مسبقًا.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:32 PM

انطلاق برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية بصحة الرياض

لـ309 متدربين ومتدربات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية اليوم الأحد بـ"صحة الرياض"، وذلك لـ309 متدربين ومتدربات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض، الدكتور أنور العنزي، أن البرنامج برعاية ثلاث جهات رئيسية، هي: وزارة الصحة، كليات التميز وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وقال إن هذا البرنامج عكفت على صياغته الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب بإشراف نخب علمية مختصة لتثقيف وإثراء المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة بالرعاية الصحية، وذلك من خلال نشر قيم المريض أولاً، وتحقيق العدالة والاحترافية، والالتزام بالجودة، وتنمية روح العمل الجماعي والمبادرة والإنتاجية.

وأضاف: تسعي وزارة الصحة لتحقيق رؤية واعدة في المستقبل، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عالية الجودة.

ولفت إلى أن البرنامج يقسم لمرحلتين، الأولى تدريب نظري لمدة 6 أشهر، وعملي لـ 6 أشهرضمن المرحلة الثانية، وذلك في مرافق وزارة الصحة. ويستمر استقبال خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) حتى الخميس، وفقًا للمواعيد التي أُعطيت للمتقدمين مسبقًا.

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