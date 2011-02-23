النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

"زمن كورونا".. الفلبين تبادل الممرضات باللقاحات

ستسمح للآلاف منهم بالتوجه لبريطانيا وألمانيا

أفاد مسؤول فلبيني كبير، اليوم (الثلاثاء)، بأن الفلبين ستسمح لآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومعظمهم ممرضات، بتولي وظائف في بريطانيا وألمانيا إذا اتفقت الدولتان على التبرع بلقاحات فيروس كورونا، التي تشتد الحاجة إليها.

وخففت الفلبين، التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، الحظر المفروض على نشر العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخارج، لكنها لا تزال تحد من عدد المهنيين الطبيين، الذين يغادرون البلاد إلى 5000 سنويًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت مديرة مكتب الشؤون الدولية بوزارة العمل أليس فيسبيراس، أن الفلبين منفتحة على رفع الحد الأقصى مقابل لقاحات من بريطانيا وألمانيا، والتي ستستخدمها لتلقيح العمال الوافدين ومئات الآلاف من الفلبينيين العائدين.

والممرضات هن من بين ملايين الفلبينيين الذين يعملون في الخارج، ويقدمون ما يزيد عن 30 مليار دولار سنويًا في التحويلات المالية الحيوية لاقتصاد البلاد.

وتكافح بريطانيا سادس أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم، وواحدة من أسوأ الضربات الاقتصادية من الوباء، في حين أن ألمانيا لديها عاشر أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم.

ممرضات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"زمن كورونا".. الفلبين تبادل الممرضات باللقاحات
سبق

أفاد مسؤول فلبيني كبير، اليوم (الثلاثاء)، بأن الفلبين ستسمح لآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومعظمهم ممرضات، بتولي وظائف في بريطانيا وألمانيا إذا اتفقت الدولتان على التبرع بلقاحات فيروس كورونا، التي تشتد الحاجة إليها.

وخففت الفلبين، التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، الحظر المفروض على نشر العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخارج، لكنها لا تزال تحد من عدد المهنيين الطبيين، الذين يغادرون البلاد إلى 5000 سنويًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت مديرة مكتب الشؤون الدولية بوزارة العمل أليس فيسبيراس، أن الفلبين منفتحة على رفع الحد الأقصى مقابل لقاحات من بريطانيا وألمانيا، والتي ستستخدمها لتلقيح العمال الوافدين ومئات الآلاف من الفلبينيين العائدين.

والممرضات هن من بين ملايين الفلبينيين الذين يعملون في الخارج، ويقدمون ما يزيد عن 30 مليار دولار سنويًا في التحويلات المالية الحيوية لاقتصاد البلاد.

وتكافح بريطانيا سادس أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم، وواحدة من أسوأ الضربات الاقتصادية من الوباء، في حين أن ألمانيا لديها عاشر أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
03:28 PM

"زمن كورونا".. الفلبين تبادل الممرضات باللقاحات

ستسمح للآلاف منهم بالتوجه لبريطانيا وألمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,326

أفاد مسؤول فلبيني كبير، اليوم (الثلاثاء)، بأن الفلبين ستسمح لآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومعظمهم ممرضات، بتولي وظائف في بريطانيا وألمانيا إذا اتفقت الدولتان على التبرع بلقاحات فيروس كورونا، التي تشتد الحاجة إليها.

وخففت الفلبين، التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، الحظر المفروض على نشر العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخارج، لكنها لا تزال تحد من عدد المهنيين الطبيين، الذين يغادرون البلاد إلى 5000 سنويًا، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت مديرة مكتب الشؤون الدولية بوزارة العمل أليس فيسبيراس، أن الفلبين منفتحة على رفع الحد الأقصى مقابل لقاحات من بريطانيا وألمانيا، والتي ستستخدمها لتلقيح العمال الوافدين ومئات الآلاف من الفلبينيين العائدين.

والممرضات هن من بين ملايين الفلبينيين الذين يعملون في الخارج، ويقدمون ما يزيد عن 30 مليار دولار سنويًا في التحويلات المالية الحيوية لاقتصاد البلاد.

وتكافح بريطانيا سادس أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم، وواحدة من أسوأ الضربات الاقتصادية من الوباء، في حين أن ألمانيا لديها عاشر أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,391
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,174
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة