140 ألف طالب وطالبة بمدارس صبيا يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول

وسط جولات مكثفة للقيادات التعليمية.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

بدأ ١٤٠ ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الحكومي والأهلي والعالمي، حيث أدى الطلبة الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر ابتداء من يوم الأحد 9/ 4/ 1443 لمدة ثلاثة أيام، بدأت بعدها اليوم الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلة الابتدائية عن بعد و المرحلة المتوسطة والثانوية حضورية في المدارس لمن استكمل التحصين بجرعتين ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر.

ووقف مدير "تعليم صبيا "الدكتور حسن بن محسن خرمي ميدانياً على بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدارس الغرا الثانوية، ومتوسطة صبيا الجديدة، وابتدائية ومتوسطة نخلان تابع خلالها سير الاختبارات، و أكد على ضرورة الالتزام بتعميم وزارة التعليم الصادر بشأن آلية إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وضرورة الاستفادة من كل فصول ومرافق المدرسة بما يضمن سلامة الطلبة، والتقيد بالإجراءات الواردة في الأدلة لمعالجة أي إشكال في الاختبارات والتواصل مع الإدارة ومكاتب التعليم، والاستفادة من العيادة المدرسية لاستقبال الحالات الطارئة والمشتبه بها، والتعامل معها وفق ما ورد في دليل بروتوكولات الاختبارات في جائحة كورونا.

وتفقد المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا ثانوية السليل، وأشار إلى جاهزية الإشراف التربوي لمتابعة الاختبارات والتنسيق مع مكاتب التعليم لإعداد خطط الزيارات، وتفاعل قسم التوجيه والإرشاد في تهيئة الطلبة للاختبارات، وتفعيل الهاتف الإرشادي و استقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور، وأهمية الرصد والتدقيق والمطابقة للدرجات في نظام نور يوميا، ورفع التقارير أولاً بأول عن سير الاختبارات لإدارة التعليم.

فيما قام المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي بزيارة لمجمع الصهاليل التعليمي، وقال إن ١٢٠٠ من مدارس تعليم صبيا قد استعدت مبكراً للاختبارات عبر تهيئة البيئة المدرسية الملائمة، وتأمين المعقمات والكمامات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مراعاة وسائل الأمن والسلامة في المدارس، وتوجيه المشرفين الصحيين بزيارة المدارس لمتابعة تنفيذ الاحترازات والتباعد.

وقام مدراء مكاتب التعليم بجولات مماثلة على المدارس بدعم ومساندة من محافظي المحافظات للاطمئنان على سير الاختبارات في مدارس المحافظات التي تشرف عليها الإدارة تعليميا. وأوضحت المساعد للشؤون التعليمية بنات مها الحمزي أنه تم تجهيز وتنظيم مقرات الامتحانات من قبل اللجان المشرفة على الاختبارات، والانتهاء من إدخال المهارات للصف الأول والثاني الابتدائي واستخراج النتائج وكشوف الدرجات.

ونوه "الخرمي" بما حققه الطلبة من انسجام وتفاعل مع خطط العودة للدراسة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الإدارة والميدان التعليمي بكوادره يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم للطلاب والطالبات لضمان أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وقدم شكره لأولياء الأمور لدعم أبنائهم وبناتهم أثناء الاختبارات وتشجيعهم وحثهم على المثابرة، سائلا للجميع التوفيق والسداد.